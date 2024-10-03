Как бывшие заключенные интегрировались в армии – детали от 3-й ОШБр

В Третьей штурмовой доложили о результатах мобилизации заключенных
Командир второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что проект по работе с экс-заключенными оказался успешным. Они отлично интегрировались в подразделение и имеют высокий уровень мотивации.
Об этом Кухарчук сообщил в Telegram в четверг, 3 октября.
Мобилизация заключенных в Украине
"На сегодняшний день я с гордостью могу констатировать, что проект по работе с бывшими заключенными в Третьей Штурмовой оказался самым успешным среди всех бригад в Украине", — говорится в сообщении.
По словам командира, заключенные отлично интегрировались в подразделение, а некоторые уже занимают должности командиров отделений, проявляя высокий уровень мотивации.
Он поблагодарил людей, которые были вовлечены в этот процесс.
Ранее экс-командир полка "Азов" Максим Жорин назвал преимущества мобилизации заключенных.
Также бывшие заключенные, ныне служащие в составе 5-й отдельной штурмовой бригады, поделились своим опытом службы и отношением военных.
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