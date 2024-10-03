Як колишні в'язні інтегрувалися в армії - деталі від 3-ї ОШБр

Зустріч військових з ув'язненими. Ілюстративне фото: Facebook/Дмитро Савченко

Командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.

Про це Кухарчук повідомив у Telegram у четвер, 3 жовтня.

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"На сьогодні я з гордістю можу констатувати що проєкт по роботі з колишніми увʼязненими в Третій Штурмовій виявився найуспішнішим серед усіх бригад в Україні", — йдеться у повідомленні.

За словами командира, в'язні чудово інтегрувалися в підрозділ, а деякі вже обіймають посади командирів відділень, проявляючи високий рівень мотивації.

Він подякував людям, які були залучені до цього процесу.

Скриншот допису Кухарчука

Раніше екскомандир полку "Азов" Максим Жорін назвав переваги мобілізації ув'язнених.

Також колишні в’язні, які нині служать у складі 5-ї окремої штурмової бригади, поділилися своїм досвідом служби та відношенням з боку військових.