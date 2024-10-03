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У Третій штурмовій доповіли про результати мобілізації ув'язнених

3 жовтня 2024 20:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Як колишні в'язні інтегрувалися в армії - деталі від 3-ї ОШБр
Зустріч військових з ув'язненими. Ілюстративне фото: Facebook/Дмитро Савченко
Євгенія Брюховецька - редактор

Командир другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що проєкт з роботи з ексв'язнями виявився успішним. Вони чудово інтегрувалися у підрозділ та мають високий рівень мотивації.

Про це Кухарчук повідомив  у Telegram у четвер, 3 жовтня.

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"На сьогодні я з гордістю можу констатувати що проєкт по роботі з колишніми увʼязненими в Третій Штурмовій виявився найуспішнішим серед усіх бригад в Україні", — йдеться у повідомленні.

За словами командира, в'язні чудово інтегрувалися в підрозділ, а деякі вже обіймають посади командирів відділень, проявляючи високий рівень мотивації. 

Він подякував людям, які були залучені до цього процесу.

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Скриншот допису Кухарчука

Раніше екскомандир полку "Азов" Максим Жорін назвав переваги мобілізації ув'язнених.

Також колишні в’язні, які нині служать у складі 5-ї окремої штурмової бригади, поділилися своїм досвідом служби та відношенням з боку військових.

армія ув'язнені військові мобілізація Третя штурмова бригада

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