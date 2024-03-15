Что мобилизованному нужно взять с собой в армию — список от ТЦК

В ТЦК дали мобилизованным список нужных вещей — что выдают, а что купить самому
В Украине идет мобилизация военнообязанных лиц в ряды ВСУ. После призыва обязательным есть прохождение военной подготовки. Кроме этого, государство обязано обеспечить всеми необходимыми вещами и продовольствием мобилизованных. Тем не менее есть некоторые вещи, которые необходимо подготовить самостоятельно. Они пригодятся как во время учений, так и на фронте.
Что мобилизованному обязательно выдадут, а что нужно купить самому, рассказали украинцам на официальной странице Ровенского областного ТЦК и СП в Facebook.
Какими вещами мобилизованного обеспечит государство
Так, существует базовый набор, который выдают военнослужащим — БЕК (боевой единый комплект), содержащий 46 позиций. С полным перечнем того, что должно быть выдано, можно ознакомиться в приказе Министра обороны Украины № 232.
Средства индивидуальной защиты:
- шлем (плюс три чехла);
- бронежилет;
- баллистические очки.
Данные предметы издаются на два года.
Обувь:
- берцы летние или демисезонные;
- берцы зимние;
- тапочки;
- бахилы и резиновые сапоги.
По одной паре на два года.
Обмундирование:
- костюм (китель и штаны). Два комплекта на два года. Также раз в год выдают дополнительные штаны;
- флиска — одна на два года;
- зимние куртка и брюки — по одному виду на два года;
- рубашка боевая — две раз в два года;
- рубашка поло — две на два года;
- варежки демисезонные и зимние — по паре на год;
- бафы (в армии это называется шарф-труба) летний и зимний.
Головные уборы:
- шапка обычная и зимняя;
- фуражка;
- панама.
Снаряжение:
- каримат;
- спальный мешок;
- тактические перчатки;
- ремень;
- транспортная сумка.
Белье:
- футболки;
- носки зимние и летние;
- трусы;
- по два комплекта термобелья — демисезонное и зимнее.
"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам выдадут новое. Но есть важный момент: о потере или уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", — говорится в сообщении. ТЦК.
Что из вещей мобилизованному следует подготовить самому
Документы:
- паспорт;
- водительское удостоверение (если есть);
- дубликат индивидуального налогового номера;
- военные документы.
Важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.
Личная гигиена:
- зубная паста, щетка;
- шампунь;
- мыло;
- туалетная бумага;
- станок для бритья или электробритва;
- полотенце;
- маникюрные ножницы;
- солнцезащитный крем во избежание ожогов;
- стиральный порошок или капсулы для стирки;
- хозяйственное мыло;
- влажные салфетки, влажные полотенца;
- сухой душ или одноразовый душ.
Электроприборы:
- повербанк;
- удлинитель или тройник;
- фонарик.
Обувь:
- кроссовки/трекинговые ботинки;
- резиновые тапочки;
- демисезонные берцы;
- дополнительные стельки.
В ТЦК подчеркивают, что обувь является одним из самых важных предметов. Она должна быть удобной, комфортной и надежной. Важно, чтобы обувь была подобрана по размеру и желательно уже разношена — это гарантия, что она не будет натирать.
"В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно она сильно запачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Лучше иметь что-то дополнительно", — советуют в ТЦК и СП.
Одежда (по возможности):
- комплект формы (брюки и китель);
- футболки, белье, носки;
- флиска;
- тактические перчатки;
- комплект гражданской одежды.
Такие вещи как футболки, нижнее белье и носки никогда не бывают лишними.
"Форму выдают. Но опять же — выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки", — отмечают военные.
Другие вещи, которые могут понадобиться:
- рюкзак или баул;
- небьющаяся посуда;
- иглы, нити;
- веревки и прививки, чтобы сушить одежду после стирки;
- мультитул;
- карабины;
- спички/зажигалки;
- суперклей.
Аптечка:
- термометр;
- обезболивающие и жаропонижающие средства;
- препараты при желудочных расстройствах;
- бинт, вата, антисептические препараты;
- лейкопластыри, эластичный бинт.
"Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, если люди начинают болеть, то еще на этапе учебных центров. В общем, необходимая помощь должна оказываться в медпункте. Но в разных учебных центрах ситуация с медицинским обеспечением разная. Где-то с этим лучше, где-то хуже. Поэтому стоит собрать личную аптечку дома", — дали совет специалисты из ТЦК.
Раньше мы писали, что ждет после мобилизации мужчин и как проходит обучение.
Напомним, мы сообщали, сколько мобилизуют военнообязанных, чтобы заменить истощенных бойцов.
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