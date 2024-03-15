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В ТЦК дали мобилизованным список нужных вещей — что выдают, а что купить самому

15 марта 2024 07:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что мобилизованному нужно взять с собой в армию — список от ТЦК
Мобилизированные в ряды Вооруженных сил Украины. Фото: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет мобилизация военнообязанных лиц в ряды ВСУ. После призыва обязательным есть прохождение военной подготовки. Кроме этого, государство обязано обеспечить всеми необходимыми вещами и продовольствием мобилизованных. Тем не менее есть некоторые вещи, которые необходимо подготовить самостоятельно. Они пригодятся как во время учений, так и на фронте.

Что мобилизованному обязательно выдадут, а что нужно купить самому, рассказали украинцам на официальной странице Ровенского областного ТЦК и СП в Facebook.

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Так, существует базовый набор, который выдают военнослужащим — БЕК (боевой единый комплект), содержащий 46 позиций. С полным перечнем того, что должно быть выдано, можно ознакомиться в приказе Министра обороны Украины № 232.

Средства индивидуальной защиты:
  • шлем (плюс три чехла);
  • бронежилет;
  • баллистические очки.

Данные предметы издаются на два года.

Обувь:
  • берцы летние или демисезонные;
  • берцы зимние;
  • тапочки;
  • бахилы и резиновые сапоги.

По одной паре на два года.

Обмундирование:
  • костюм (китель и штаны). Два комплекта на два года. Также раз в год выдают дополнительные штаны;
  • флиска — одна на два года;
  • зимние куртка и брюки — по одному виду на два года;
  • рубашка боевая — две раз в два года;
  • рубашка поло — две на два года;
  • варежки демисезонные и зимние — по паре на год;
  • бафы (в армии это называется шарф-труба) летний и зимний.
Головные уборы:
  • шапка обычная и зимняя;
  • фуражка;
  • панама.
Снаряжение:
  • каримат;
  • спальный мешок;
  • тактические перчатки;
  • ремень;
  • транспортная сумка.
Белье:
  • футболки;
  • носки зимние и летние;
  • трусы;
  • по два комплекта термобелья — демисезонное и зимнее.

"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам выдадут новое. Но есть важный момент: о потере или уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", — говорится в сообщении. ТЦК.

 

Что мобилизованному нужно взять в армию – список от ТЦК
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Что из вещей мобилизованному следует подготовить самому

Документы:
  • паспорт;
  • водительское удостоверение (если есть);
  • дубликат индивидуального налогового номера;
  • военные документы.

Важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

Личная гигиена:
  • зубная паста, щетка;
  • шампунь;
  • мыло;
  • туалетная бумага;
  • станок для бритья или электробритва;
  • полотенце;
  • маникюрные ножницы;
  • солнцезащитный крем во избежание ожогов;
  • стиральный порошок или капсулы для стирки;
  • хозяйственное мыло;
  • влажные салфетки, влажные полотенца;
  • сухой душ или одноразовый душ.
Электроприборы:
  • повербанк;
  • удлинитель или тройник;
  • фонарик.
Обувь:
  • кроссовки/трекинговые ботинки;
  • резиновые тапочки;
  • демисезонные берцы;
  • дополнительные стельки.

В ТЦК подчеркивают, что обувь является одним из самых важных предметов. Она должна быть удобной, комфортной и надежной. Важно, чтобы обувь была подобрана по размеру и желательно уже разношена — это гарантия, что она не будет натирать.

"В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно она сильно запачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Лучше иметь что-то дополнительно", — советуют в ТЦК и СП.

Одежда (по возможности):
  • комплект формы (брюки и китель);
  • футболки, белье, носки;
  • флиска;
  • тактические перчатки;
  • комплект гражданской одежды.

Такие вещи как футболки, нижнее белье и носки никогда не бывают лишними.

"Форму выдают. Но опять же — выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки", — отмечают военные.

Другие вещи, которые могут понадобиться:
  • рюкзак или баул;
  • небьющаяся посуда;
  • иглы, нити;
  • веревки и прививки, чтобы сушить одежду после стирки;
  • мультитул;
  • карабины;
  • спички/зажигалки;
  • суперклей.
Аптечка:
  • термометр;
  • обезболивающие и жаропонижающие средства;
  • препараты при желудочных расстройствах;
  • бинт, вата, антисептические препараты;
  • лейкопластыри, эластичный бинт.

"Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, если люди начинают болеть, то еще на этапе учебных центров. В общем, необходимая помощь должна оказываться в медпункте. Но в разных учебных центрах ситуация с медицинским обеспечением разная. Где-то с этим лучше, где-то хуже. Поэтому стоит собрать личную аптечку дома", — дали совет специалисты из ТЦК.

Раньше мы писали, что ждет после мобилизации мужчин и как проходит обучение.

Напомним, мы сообщали, сколько мобилизуют военнообязанных, чтобы заменить истощенных бойцов.

Также мы информировали, в ТЦК рассказали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы.

ВСУ
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мобилизация
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обеспечение

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