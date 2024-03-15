Что мобилизованному нужно взять с собой в армию — список от ТЦК

Мобилизированные в ряды Вооруженных сил Украины. Фото: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook

В Украине идет мобилизация военнообязанных лиц в ряды ВСУ. После призыва обязательным есть прохождение военной подготовки. Кроме этого, государство обязано обеспечить всеми необходимыми вещами и продовольствием мобилизованных. Тем не менее есть некоторые вещи, которые необходимо подготовить самостоятельно. Они пригодятся как во время учений, так и на фронте.

Что мобилизованному обязательно выдадут, а что нужно купить самому, рассказали украинцам на официальной странице Ровенского областного ТЦК и СП в Facebook.

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Так, существует базовый набор, который выдают военнослужащим — БЕК (боевой единый комплект), содержащий 46 позиций. С полным перечнем того, что должно быть выдано, можно ознакомиться в приказе Министра обороны Украины № 232.

Средства индивидуальной защиты:

шлем (плюс три чехла);

бронежилет;

баллистические очки.

Данные предметы издаются на два года.

Обувь:

берцы летние или демисезонные;

берцы зимние;

тапочки;

бахилы и резиновые сапоги.

По одной паре на два года.

Обмундирование:

костюм (китель и штаны). Два комплекта на два года. Также раз в год выдают дополнительные штаны;

флиска — одна на два года;

зимние куртка и брюки — по одному виду на два года;

рубашка боевая — две раз в два года;

рубашка поло — две на два года;

варежки демисезонные и зимние — по паре на год;

бафы (в армии это называется шарф-труба) летний и зимний.

Головные уборы:

шапка обычная и зимняя;

фуражка;

панама.

Снаряжение:

каримат;

спальный мешок;

тактические перчатки;

ремень;

транспортная сумка.

Белье:

футболки;

носки зимние и летние;

трусы;

по два комплекта термобелья — демисезонное и зимнее.

"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам выдадут новое. Но есть важный момент: о потере или уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", — говорится в сообщении. ТЦК.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Что из вещей мобилизованному следует подготовить самому

Документы:

паспорт;

водительское удостоверение (если есть);

дубликат индивидуального налогового номера;

военные документы.

Важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

Личная гигиена:

зубная паста, щетка;

шампунь;

мыло;

туалетная бумага;

станок для бритья или электробритва;

полотенце;

маникюрные ножницы;

солнцезащитный крем во избежание ожогов;

стиральный порошок или капсулы для стирки;

хозяйственное мыло;

влажные салфетки, влажные полотенца;

сухой душ или одноразовый душ.

Электроприборы:

повербанк;

удлинитель или тройник;

фонарик.

Обувь:

кроссовки/трекинговые ботинки;

резиновые тапочки;

демисезонные берцы;

дополнительные стельки.

В ТЦК подчеркивают, что обувь является одним из самых важных предметов. Она должна быть удобной, комфортной и надежной. Важно, чтобы обувь была подобрана по размеру и желательно уже разношена — это гарантия, что она не будет натирать.

"В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно она сильно запачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Лучше иметь что-то дополнительно", — советуют в ТЦК и СП.

Одежда (по возможности):

комплект формы (брюки и китель);

футболки, белье, носки;

флиска;

тактические перчатки;

комплект гражданской одежды.

Такие вещи как футболки, нижнее белье и носки никогда не бывают лишними.

"Форму выдают. Но опять же — выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки", — отмечают военные.

Другие вещи, которые могут понадобиться:

рюкзак или баул;

небьющаяся посуда;

иглы, нити;

веревки и прививки, чтобы сушить одежду после стирки;

мультитул;

карабины;

спички/зажигалки;

суперклей.

Аптечка:

термометр;

обезболивающие и жаропонижающие средства;

препараты при желудочных расстройствах;

бинт, вата, антисептические препараты;

лейкопластыри, эластичный бинт.

"Нагрузка на организм существенно возрастает. Поэтому без ушибов, боли в спине и суставах вряд ли удастся пройти этот путь. Кроме того, если люди начинают болеть, то еще на этапе учебных центров. В общем, необходимая помощь должна оказываться в медпункте. Но в разных учебных центрах ситуация с медицинским обеспечением разная. Где-то с этим лучше, где-то хуже. Поэтому стоит собрать личную аптечку дома", — дали совет специалисты из ТЦК.

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