Що мобілізованому потрібно взяти з собою до армії — список від ТЦК

Мобілізовані до лав Збройних сил України. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних осіб до лав ЗСУ. Після призову обов'язковим є проходження військової підготовки. Крім цього, мобілізованих держава зобов'язана забезпечити усіма необхідними речами та продовольством. Але все ж є деякі речі, які необхідно підготувати самостійно. Вони знадобляться як під час навчань, так і на фронті.

Що мобілізованому обов'язково видадуть, а що потрібно придбати самому, розповіли українцям на офіційній сторінці Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Так, існує базовий набір, який видають військовослужбовцям — БЄК (бойовий єдиний комплект), що містить 46 позицій. З повним переліком того, що мають видати, можна ознайомитися в наказі Міністра оборони України № 232.

Засоби індивідуального захисту:

шолом (плюс три чохли);

бронежилет;

балістичні окуляри.

Дані предмети видаються на два роки.

Взуття:

берці літні або демісезонні;

берці зимові;

капці;

бахіли та гумові чоботи.

По одній парі на два роки.

Спорядження:

костюм (кітель та штани). Два комплекти на два роки.Також раз на рік видають додаткові штани;

фліска — одна на два роки;

зимові куртка та штани — по одному виду на два роки.

сорочка бойова — дві на два роки;

сорочка поло — дві на два роки;

рукавиці демісезонні та зимові — по парі на рік;

бафи (у війську це називається шарф-труба) літній та зимовий.

Головні убори:

шапка звичайна та зимова;

кашкет;

панама.

Спорядження:

каримат;

спальний мішок;

тактичні рукавиці;

ремінь;

транспортна сумка.

Білизна:

футболки;

шкарпетки зимові та літні;

труси;

по два комплекти термобілизни — демісезонна та зимова.

"Якщо щось із цього втрачається через бойові дії, то вам мають видати нове. Але є важливий момент: про втрату чи знищення майна одразу повідомте командира, аби це можна було подати на списання. Нову форму видадуть лише після цього", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Що з речей мобілізованому слід підготувати самому

Документи:

паспорт;

водійське посвідчення (якщо є);

дублікат індивідуального податкового номера;

військові документи.

Важливо все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

Особиста гігієна:

зубна паста, щітка;

шампунь;

мило;

туалетний папір;

станок для гоління або електробритва;

рушник;

манікюрні ножиці;

сонцезахисний крем, щоб уникнути опіків;

пральний порошок або капсули для прання;

господарське мило;

вологі серветки, вологі рушники;

сухий душ або одноразовий душ.

Електроприлади:

павербанк;

подовжувач або трійник;

ліхтарик.

Взуття:

кросівки/трекінгові черевики;

гумові капці;

демісезонні берці;

додаткові устілки.

У ТЦК підкреслюють, що взуття є одним з найважливіших предметів. Воно має бути зручним, комфортним та надійним. Важливо, щоб взуття було підібране за розміром й бажано вже розношене — це гарантія, що воно не натиратиме.

"У взутті ви проводитимете більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Так, взуття у війську видається. Але можуть бути питання із наявністю необхідних розмірів. До того ж рано чи пізно воно сильно забрудниться або промокне. І потрібно буде щось на заміну. Тож краще мати щось додатково", — радять у ТЦК та СП.

Одяг (за можливості):

комплект форми (штани та кітель);

футболки, білизна, шкарпетки;

фліска;

тактичні рукавиці;

комплект цивільного одягу.

Такі речі як футболки, спідня білизна та шкарпетки ніколи не бувають зайвими.

"Форму видають. Але знову ж таки — видати можуть не одразу. До того ж частина речей може досить швидко зношуватися через навантаження", — зазначають військові.

Інші речі, які можуть знадобитися:

рюкзак або баул;

посуд, що не б’ється;

голки, нитки;

мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання;

мультитул;

карабіни;

сірники/запальнички;

суперклей.

Аптечка:

термометр;

знеболювальні та жарознижувальні засоби;

препарати у разі шлункових розладів;

бинт, вата, антисептичні препарати;

лейкопластирі, еластичний бинт.

"Навантаження на організм суттєво зростає. Тому без забоїв, болі в спині та суглобах навряд чи вдасться пройти цей шлях. Крім того, якщо люди починають хворіти, то ще на етапі навчальних центрів. Загалом, необхідна допомога має надаватися в медпункті. Але в різних навчальних центрах ситуація з медичним забезпеченням різна. Десь із цим краще, десь гірше. Тому варто зібрати особисту аптечку вдома", — дали пораду фахівці з ТЦК.

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