Що мобілізованому потрібно взяти з собою до армії — список від ТЦК

У ТЦК дали мобілізованим список потрібних речей — що видають, а що купити самому
В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних осіб до лав ЗСУ. Після призову обов'язковим є проходження військової підготовки. Крім цього, мобілізованих держава зобов'язана забезпечити усіма необхідними речами та продовольством. Але все ж є деякі речі, які необхідно підготувати самостійно. Вони знадобляться як під час навчань, так і на фронті.
Що мобілізованому обов'язково видадуть, а що потрібно придбати самому, розповіли українцям на офіційній сторінці Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Якими речами мобілізованого забезпечить держава
Так, існує базовий набір, який видають військовослужбовцям — БЄК (бойовий єдиний комплект), що містить 46 позицій. З повним переліком того, що мають видати, можна ознайомитися в наказі Міністра оборони України № 232.
Засоби індивідуального захисту:
- шолом (плюс три чохли);
- бронежилет;
- балістичні окуляри.
Дані предмети видаються на два роки.
Взуття:
- берці літні або демісезонні;
- берці зимові;
- капці;
- бахіли та гумові чоботи.
По одній парі на два роки.
Спорядження:
- костюм (кітель та штани). Два комплекти на два роки.Також раз на рік видають додаткові штани;
- фліска — одна на два роки;
- зимові куртка та штани — по одному виду на два роки.
- сорочка бойова — дві на два роки;
- сорочка поло — дві на два роки;
- рукавиці демісезонні та зимові — по парі на рік;
- бафи (у війську це називається шарф-труба) літній та зимовий.
Головні убори:
- шапка звичайна та зимова;
- кашкет;
- панама.
Спорядження:
- каримат;
- спальний мішок;
- тактичні рукавиці;
- ремінь;
- транспортна сумка.
Білизна:
- футболки;
- шкарпетки зимові та літні;
- труси;
- по два комплекти термобілизни — демісезонна та зимова.
"Якщо щось із цього втрачається через бойові дії, то вам мають видати нове. Але є важливий момент: про втрату чи знищення майна одразу повідомте командира, аби це можна було подати на списання. Нову форму видадуть лише після цього", — йдеться у повідомленні ТЦК.
Що з речей мобілізованому слід підготувати самому
Документи:
- паспорт;
- водійське посвідчення (якщо є);
- дублікат індивідуального податкового номера;
- військові документи.
Важливо все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.
Особиста гігієна:
- зубна паста, щітка;
- шампунь;
- мило;
- туалетний папір;
- станок для гоління або електробритва;
- рушник;
- манікюрні ножиці;
- сонцезахисний крем, щоб уникнути опіків;
- пральний порошок або капсули для прання;
- господарське мило;
- вологі серветки, вологі рушники;
- сухий душ або одноразовий душ.
Електроприлади:
- павербанк;
- подовжувач або трійник;
- ліхтарик.
Взуття:
- кросівки/трекінгові черевики;
- гумові капці;
- демісезонні берці;
- додаткові устілки.
У ТЦК підкреслюють, що взуття є одним з найважливіших предметів. Воно має бути зручним, комфортним та надійним. Важливо, щоб взуття було підібране за розміром й бажано вже розношене — це гарантія, що воно не натиратиме.
"У взутті ви проводитимете більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Так, взуття у війську видається. Але можуть бути питання із наявністю необхідних розмірів. До того ж рано чи пізно воно сильно забрудниться або промокне. І потрібно буде щось на заміну. Тож краще мати щось додатково", — радять у ТЦК та СП.
Одяг (за можливості):
- комплект форми (штани та кітель);
- футболки, білизна, шкарпетки;
- фліска;
- тактичні рукавиці;
- комплект цивільного одягу.
Такі речі як футболки, спідня білизна та шкарпетки ніколи не бувають зайвими.
"Форму видають. Але знову ж таки — видати можуть не одразу. До того ж частина речей може досить швидко зношуватися через навантаження", — зазначають військові.
Інші речі, які можуть знадобитися:
- рюкзак або баул;
- посуд, що не б’ється;
- голки, нитки;
- мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання;
- мультитул;
- карабіни;
- сірники/запальнички;
- суперклей.
Аптечка:
- термометр;
- знеболювальні та жарознижувальні засоби;
- препарати у разі шлункових розладів;
- бинт, вата, антисептичні препарати;
- лейкопластирі, еластичний бинт.
"Навантаження на організм суттєво зростає. Тому без забоїв, болі в спині та суглобах навряд чи вдасться пройти цей шлях. Крім того, якщо люди починають хворіти, то ще на етапі навчальних центрів. Загалом, необхідна допомога має надаватися в медпункті. Але в різних навчальних центрах ситуація з медичним забезпеченням різна. Десь із цим краще, десь гірше. Тому варто зібрати особисту аптечку вдома", — дали пораду фахівці з ТЦК.
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