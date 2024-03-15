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У ТЦК дали мобілізованим список потрібних речей — що видають, а що купити самому

15 березня 2024 07:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Що мобілізованому потрібно взяти з собою до армії — список від ТЦК
Мобілізовані до лав Збройних сил України. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних осіб до лав ЗСУ. Після призову обов'язковим є проходження військової підготовки. Крім цього, мобілізованих держава зобов'язана забезпечити усіма необхідними речами та продовольством. Але все ж є деякі речі, які необхідно підготувати самостійно. Вони знадобляться як під час навчань, так і на фронті. 

Що мобілізованому обов'язково видадуть, а що потрібно придбати самому, розповіли українцям на офіційній сторінці Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Якими речами мобілізованого забезпечить держава 

Так, існує базовий набір, який видають військовослужбовцям — БЄК (бойовий єдиний комплект), що містить 46 позицій. З повним переліком того, що мають видати, можна ознайомитися в наказі Міністра оборони України № 232

Засоби індивідуального захисту:
  • шолом (плюс три чохли);
  • бронежилет;
  • балістичні окуляри.

Дані предмети видаються на два роки.

Взуття:
  • берці літні або демісезонні;
  • берці зимові;
  • капці;
  • бахіли та гумові чоботи.

По одній парі на два роки.

Спорядження:
  • костюм (кітель та штани). Два комплекти на два роки.Також раз на рік видають додаткові штани;
  • фліска — одна на два роки;
  • зимові куртка та штани — по одному виду на два роки.
  • сорочка бойова — дві на два роки;
  • сорочка поло — дві на два роки;
  • рукавиці демісезонні та зимові — по парі на рік;
  • бафи (у війську це називається шарф-труба) літній та зимовий.
Головні убори:
  • шапка звичайна та зимова;
  • кашкет;
  • панама.
Спорядження:
  • каримат;
  • спальний мішок;
  • тактичні рукавиці;
  • ремінь;
  • транспортна сумка.
Білизна:
  • футболки;
  • шкарпетки зимові та літні;
  • труси;
  • по два комплекти термобілизни — демісезонна та зимова.

"Якщо щось із цього втрачається через бойові дії, то вам мають видати нове. Але є важливий момент: про втрату чи знищення майна одразу повідомте командира, аби це можна було подати на списання. Нову форму видадуть лише після цього", — йдеться у повідомленні ТЦК.

 

Що мобілізованому потрібно взяти до армії — список від ТЦК
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Що з речей мобілізованому слід підготувати самому

Документи:
  • паспорт;
  • водійське посвідчення (якщо є);
  • дублікат індивідуального податкового номера;
  • військові документи.

Важливо все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

Особиста гігієна:
  • зубна паста, щітка;
  • шампунь;
  • мило;
  • туалетний папір;
  • станок для гоління або електробритва;
  • рушник;
  • манікюрні ножиці;
  • сонцезахисний крем, щоб уникнути опіків;
  • пральний порошок або капсули для прання;
  • господарське мило;
  • вологі серветки, вологі рушники;
  • сухий душ або одноразовий душ. 
Електроприлади:
  • павербанк;
  • подовжувач або трійник;
  • ліхтарик.
Взуття:
  • кросівки/трекінгові черевики;
  • гумові капці;
  • демісезонні берці;
  • додаткові устілки.

У ТЦК підкреслюють, що взуття є одним з найважливіших предметів. Воно має бути зручним, комфортним та надійним. Важливо, щоб взуття було підібране за розміром й бажано вже розношене — це гарантія, що воно не натиратиме. 

"У взутті ви проводитимете більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Так, взуття у війську видається. Але можуть бути питання із наявністю необхідних розмірів. До того ж рано чи пізно воно сильно забрудниться або промокне. І потрібно буде щось на заміну. Тож краще мати щось додатково", — радять у ТЦК та СП.

Одяг (за можливості):
  • комплект форми (штани та кітель);
  • футболки, білизна, шкарпетки;
  • фліска;
  • тактичні рукавиці;
  • комплект цивільного одягу.

Такі речі як футболки, спідня білизна та шкарпетки ніколи не бувають зайвими. 

"Форму видають. Але знову ж таки — видати можуть не одразу. До того ж частина речей може досить швидко зношуватися через навантаження", — зазначають військові.

Інші речі, які можуть знадобитися: 
  • рюкзак або баул;
  • посуд, що не б’ється;
  • голки, нитки;
  • мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання;
  • мультитул;
  • карабіни;
  • сірники/запальнички;
  • суперклей.
Аптечка:
  • термометр;
  • знеболювальні та жарознижувальні засоби;
  • препарати у разі шлункових розладів;
  • бинт, вата, антисептичні препарати;
  • лейкопластирі, еластичний бинт.

"Навантаження на організм суттєво зростає. Тому без забоїв, болі в спині та суглобах навряд чи вдасться пройти цей шлях. Крім того, якщо люди починають хворіти, то ще на етапі навчальних центрів. Загалом, необхідна допомога має надаватися в медпункті. Але в різних навчальних центрах ситуація з медичним забезпеченням різна. Десь із цим краще, десь гірше. Тому варто зібрати особисту аптечку вдома", — дали пораду фахівці з ТЦК.

Раніше ми писали, що чекає після мобілізації на чоловіків та як проходить навчання. 

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки мобілізують військовозобов'язаних, щоб замінити виснажених бійців.

Також ми інформували, у ТЦК розповіли, де служитимуть обмежено придатні українці. 

ЗСУ
армія
мобілізація
військовозобов'язані
забезпечення

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