Мобилизация в Украине — имеют ли право работники ТЦК задерживать мужчин

Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения военно-учетных данных. Причем вручение происходит в любых местах: на улице, блокпостах, в транспорте, ТРЦ и т.д. Бывают случаи, когда граждан задерживают или пытаются насильно доставить в ТЦК и СП.

Имеют ли право представители территориальных центров комплектования это делать, объяснил заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечерний Киев".

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Так, по его словам, сотрудники территориальных центров могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать с ними в ТЦК, чтобы уже там прямо на месте уточнить военно-учетные данные. Конечно, военнообязанный имеет право отказаться и прийти в ТЦК уже по повестке.

Поэтому силой задерживать граждан они не имеют права. Такими полномочиями наделены исключительно представители Национальной полиции в случае, если на то есть основания.

"Если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция или представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло. Задержать лицо может национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет", — рассказал Новосядлый.

В то же время представитель ТЦК в Киеве подчеркнул, что таких вопросов не должно возникать, ведь в сознании каждого украинца должно быть понимание, что нужно выполнять свои обязанности. Одни из них — стоять на военном учете и своевременно уведомлять ТЦК и СП об изменениях своих данных. А главная — защита государства.

"У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество лиц до сих пор не уточнили свои данные. Не задача ТЦК — заниматься розыскными действиями и как-то вытаскивать гражданина из квартиры, работы или другого места. Это обязанность гражданина — прийти и уточнить свои данные. Если он не подлежит мобилизации, то пусть предоставит необходимые документы", — пояснил Владимир Новосядлый.

Ранее мы информировали, когда ТЦК не может штрафовать военнообязанных.

Напомним, мы писали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Также мы сообщали, что не имеют вправо делать сотрудники ТЦК.