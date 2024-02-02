Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ТЦК объяснили, могут ли их работники задерживать украинцев — это важно arrow

В ТЦК объяснили, могут ли их работники задерживать украинцев — это важно

2 февраля 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — имеют ли право работники ТЦК задерживать мужчин
Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения военно-учетных данных. Причем вручение происходит в любых местах: на улице, блокпостах, в транспорте, ТРЦ и т.д. Бывают случаи, когда граждан задерживают или пытаются насильно доставить в ТЦК и СП.

Имеют ли право представители территориальных центров комплектования это делать, объяснил заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечерний Киев".

Читайте также:

Так, по его словам, сотрудники территориальных центров могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать с ними в ТЦК, чтобы уже там прямо на месте уточнить военно-учетные данные. Конечно, военнообязанный имеет право отказаться и прийти в ТЦК уже по повестке.

Поэтому силой задерживать граждан они не имеют права. Такими полномочиями наделены исключительно представители Национальной полиции в случае, если на то есть основания.

"Если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция или представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло. Задержать лицо может национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет", — рассказал Новосядлый.

В то же время представитель ТЦК в Киеве подчеркнул, что таких вопросов не должно возникать, ведь в сознании каждого украинца должно быть понимание, что нужно выполнять свои обязанности. Одни из них — стоять на военном учете и своевременно уведомлять ТЦК и СП об изменениях своих данных. А главная — защита государства.

"У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество лиц до сих пор не уточнили свои данные. Не задача ТЦК — заниматься розыскными действиями и как-то вытаскивать гражданина из квартиры, работы или другого места. Это обязанность гражданина — прийти и уточнить свои данные. Если он не подлежит мобилизации, то пусть предоставит необходимые документы", — пояснил Владимир Новосядлый.

Ранее мы информировали, когда ТЦК не может штрафовать военнообязанных.

Напомним, мы писали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Также мы сообщали, что не имеют вправо делать сотрудники ТЦК.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме