Мобілізація в Україні — чи мають право працівники ТЦК затримувати чоловіків

Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення військово-облікових даних. При чому вручення відбуваються у будь-яких місцях: на вулиці, блокпостах, в транспорті, ТРЦ тощо. Трапляються випадки, коли громадян затримують або ж намагаються силоміць доставити до ТЦК та СП.

Чи мають право представники територіальних центрів комплектування це робити, пояснив заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

Читайте також:

Так за його словами, співробітники територіальних центрів можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати з ними до ТЦК, щоб вже там прямо на місці уточнити військово-облікові дані. Звичайно, військовозобов'язаний має право відмовитися та прийти до ТЦК вже за повісткою.

Тож, силоміць затримувати громадян вони не мають права. Такими повноваженнями наділені виключно представники Національної поліції, у разі якщо на те є підстави.

"Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", — розповів Новосядлий.

Водночас представник ТЦК у Києві наголосив, що таких питань не повинно виникати, адже у свідомості кожного українця має бути розуміння, що потрібно виконувати свої обов’язки. Одні з них стояти на військовому обліку та вчасно повідомляти ТЦК та СП про зміни своїх даних. А головний — захист держави.

"У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані. Не задача ТЦК займатися розшуковими діями і якось витягувати громадянина з квартири, роботи чи іншого місця. Це обов’язок громадянина прийти й уточнити свої дані. Якщо він не підлягає мобілізації, то нехай надасть необхідні документи", — пояснив Володимир Новосядлий.

Раніше ми інформували, коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних.

Нагадаємо, ми писали, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.

Також ми повідомляли, що не мають права робити співробітники ТЦК.