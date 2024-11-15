В каких местах могут вручить повестку в Украине - ответ ТЦК

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, для работников ТЦК и СП существует порядок вручения повесток мужчинам.

Об этом рассказал главный специалист командования по правовому обеспечению Заводского РТЦК и СП Сергей Сафронов в Facebook.

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Порядок вручения повесток в Украине

По словам представителя ТЦК, новый порядок вручения повесток предусматривает то, что человек может получить его в любом месте:

на работе;

на обучении;

в общественном месте;

по месту жительства.

Соответствующие мероприятия военнослужащие могут осуществлять круглосуточно в местах массового скопления, в публичных местах и т.д. Также недавно правительство приняло решение о вручении повесток по почте — договор на такие услуги Минобороны заключило с "Укрпочтой".

"Если гражданин исполнил обязанность, обновил данные и указал актуальный адрес проживания, повестку отправляют по этому адресу. Если нет, то повестка отправляется в адрес, который есть в реестре", — объяснил Сафронов.

Напомним, согласно новым правилам, военнообязанный должен забрать повестку от ТЦК на почте в течение трех дней.

А в материале Новини.LIVE объяснили, что делать в случае отказа ТЦК предоставить отсрочку, не рассмотрев документы.