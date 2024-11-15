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У ТЦК роз'яснили порядок вручення повісток в Україні

15 листопада 2024 10:01
Артем Кругленко - Редактор
В яких місцях можуть вручити повістку в Україні - відповідь ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК
Артем Кругленко - Редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для працівників ТЦК та СП існує порядок вручення повісток чоловікам.

Про це розповів головний спеціаліст командування з правового забезпечення Заводського РТЦК та СП Сергій Сафронов у Facebook.

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Порядок вручення повісток в Україні

За словами представника ТЦК, новий порядок вручення повісток передбачає те, що людина може отримати її в будь-якому місці:

  • на роботі;
  • на навчанні;
  • у громадському місці;
  • за місцем проживання.

Відповідні заходи військкоми можуть здійснювати цілодобово в місцях масового скупчення, в публічних місцях тощо. Також нещодавно уряд ухвалив рішення про вручення повісток поштою — договір на такі послуги Міноборони уклало з "Укрпоштою".

"Якщо громадянин виконав обовʼязок, оновив дані та вказав актуальну адресу проживання, повістку відправляють за цією адресою. Якщо ні, то повістка відправляється на адресу, яка є в реєстрі", — пояснив Сафронов.

Нагадаємо, згідно з новими правилами військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті впродовж трьох днів. 

А у матеріалі Новини.LIVE пояснили, що робити у разі відмови ТЦК надати відстрочку, не розглянувши документи. 

військовий призов мобілізація повістки ТЦК та СП чоловіки

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