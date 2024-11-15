В яких місцях можуть вручити повістку в Україні - відповідь ТЦК

У ТЦК роз'яснили порядок вручення повісток в Україні
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас для працівників ТЦК та СП існує порядок вручення повісток чоловікам.
Про це розповів головний спеціаліст командування з правового забезпечення Заводського РТЦК та СП Сергій Сафронов у Facebook.
Порядок вручення повісток в Україні
За словами представника ТЦК, новий порядок вручення повісток передбачає те, що людина може отримати її в будь-якому місці:
- на роботі;
- на навчанні;
- у громадському місці;
- за місцем проживання.
Відповідні заходи військкоми можуть здійснювати цілодобово в місцях масового скупчення, в публічних місцях тощо. Також нещодавно уряд ухвалив рішення про вручення повісток поштою — договір на такі послуги Міноборони уклало з "Укрпоштою".
"Якщо громадянин виконав обовʼязок, оновив дані та вказав актуальну адресу проживання, повістку відправляють за цією адресою. Якщо ні, то повістка відправляється на адресу, яка є в реєстрі", — пояснив Сафронов.
Нагадаємо, згідно з новими правилами військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті впродовж трьох днів.
А у матеріалі Новини.LIVE пояснили, що робити у разі відмови ТЦК надати відстрочку, не розглянувши документи.
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