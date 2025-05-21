Истомин заявил, что ловля уклонистов не является задачей ТЦК

Работники ТЦК задерживают мужчину. Иллюстративное фото: скриншот

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования Роман Истомин заявил, цель ТЦК — не ловить уклонистов, а координировать мобилизационный процесс. В частности, они работают как мост между гражданскими и армией, а не как карательный орган.

Об этом Истомин сказал в интервью для hromadske.

Реклама

Читайте также:

Ловят ли ТЦК людей

По его словам, работники ТЦК могут вручать повестки, однако "ловить уклонистов" - это не их задача.

"В идеале граждане должны соблюдать закон, а не ждать, пока придут сильные ребята из ТЦК и будут ловить их", — сказал Истомин.

Он добавил, что сейчас ТЦК выполняют и те функции, которые не совсем им свойственны. Это происходит гражданами законов.

Также Истомин пояснил, что полностью передать функции ТЦК рекрутинговым центрам невозможно, поскольку последние занимаются исключительно отбором кандидатов на контрактную службу, а не мобилизационными процессами.

По его словам, ТЦК выполняют важную роль как мостик между гражданским обществом и армией. Именно эти центры ведут официальную коммуникацию с родственниками военнослужащих — в частности теми, кто погиб, пропал без вести или находится на передовой. Это включает в себя пересылку документов, организацию помощи и координацию действий в условиях военного положения.

Кроме того, ТЦК отвечают и за материально-техническое обеспечение подразделений, которые не имеют возможности самостоятельно наладить собственную логистику.

Напомним, недавно мы писали, что делать, если ТЦК не выдает военный билет.

Также мы сообщали, когда ТЦК не могут накладывать штраф на гражданина.