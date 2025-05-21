Істомін заявив, що ловля ухилянтів не є завдянням ТЦК

Працівники ТЦК затримують чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін заявив, мета ТЦК — не ловити ухилянтів, а координувати мобілізаційний процес. Зокрема, вони працюють як міст між цивільними та армією, а не каральний орган.

Про це Істомін сказав в інтерв'ю для hromadske.

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За його словами, працівники ТЦК можуть вручати повістки, проте "ловити ухилянтів" — це не їхнє завдання.

"В ідеалі громадяни мали б дотримуватися закону, а не чекати, поки прийдуть сильні хлопці з ТЦК й будуть ловити їх", — сказав Істомін.

Він додав, що нині ТЦК виконують і ті функції, які не зовсім їм властиві. Це відбувається громадянами законів.

Також Істомін пояснив, що повністю передати функції ТЦК рекрутинговим центрам неможливо, оскільки останні займаються виключно відбором кандидатів на контрактну службу, а не мобілізаційними процесами.

За його словами, ТЦК виконують важливу роль як місток між цивільним суспільством і армією. Саме ці центри ведуть офіційну комунікацію з родичами військовослужбовців — зокрема тими, хто загинув, зник безвісти або перебуває на передовій. Це охоплює пересилання документів, організацію допомоги й координацію дій в умовах воєнного стану.

Крім того, ТЦК відповідають і за матеріально-технічне забезпечення підрозділів, які не мають можливості самостійно налагодити власну логістику.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити, якщо ТЦК не видає військовий квиток.

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