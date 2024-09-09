Военнообязанные украинцы могут потерять отсрочку из-за ненадлежащего оформления документов

Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: REUTERS

Военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако в случае, если она надлежащим образом не оформлена, они подлежат мобилизации на общих основаниях.

Об этом заявил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда во время брифинга.

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Мобилизация, если неправильно оформлена отсрочка

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отметил Грунда.

Для получения отсрочки военнообязанный должен принять ряд мер, в частности: