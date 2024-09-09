Военнообязанные украинцы могут потерять отсрочку из-за ненадлежащего оформления документов

В ТЦК ответили, мобилизуют ли военнообязанного в случае ошибки в оформлении отсрочки
Военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако в случае, если она надлежащим образом не оформлена, они подлежат мобилизации на общих основаниях.
Об этом заявил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда во время брифинга.
Мобилизация, если неправильно оформлена отсрочка
"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — отметил Грунда.
Для получения отсрочки военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:
- собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";
- лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;
- подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
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