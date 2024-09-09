Військовозобов'язані українці можуть втратити відстрочку через неналежне оформлення документів

Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото: REUTERS

Військовозобов'язані українці можуть отримати відстрочку від призову за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Однак у випадку, якщо вона належно не оформлена, вони підлягають мобілізації на загальних підставах.

Про це заявив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда під час брифінгу.

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"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана", — зазначив Грунда.

Для отримання відстрочки військовозобов'язаний повинен вжити низку заходів, зокрема: