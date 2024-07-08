Требование от ТЦК, что известно об этом документе

В ТЦК будут вручать новый документ военнообязанным — что о нем известно
В территориальных центрах комплектования будут выписываться новые документы военнообязанным — требования. Эти требования будут поступать, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти.
Об этом адвокат Полина Марченко рассказала в комментарии портала ВСВІТІ.
Новый документ от ТЦК
Сотрудники территориальных центров комплектования начнут выдавать военнообязанным новые документы. Называются они — "требование от ТЦК".
"Это будет своеобразным предупреждением для военнообязанных, которые не появляются к военкоматам или не обновляют свои данные", — подчеркнула юрист.
Когда будут выдаваться требования
Она пояснила, что выдача требований — следующий шаг после выдачи повесток.
Требование будут выдавать тогда, когда военнообязанный сам не появляется в ТЦК, а полиция после запроса военных не может его найти.
Напомним, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.
Добавим, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования. Ранее это объяснялось тем, что в таком случае человек может получить время для подготовки к службе.
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