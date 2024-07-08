Требование от ТЦК, что известно об этом документе

Вручение военнообязанному документу. Фото: "РБК-Україна"

В территориальных центрах комплектования будут выписываться новые документы военнообязанным — требования. Эти требования будут поступать, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти.

Об этом адвокат Полина Марченко рассказала в комментарии портала ВСВІТІ.

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Новый документ от ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования начнут выдавать военнообязанным новые документы. Называются они — "требование от ТЦК".

"Это будет своеобразным предупреждением для военнообязанных, которые не появляются к военкоматам или не обновляют свои данные", — подчеркнула юрист.

Когда будут выдаваться требования

Она пояснила, что выдача требований — следующий шаг после выдачи повесток.

Требование будут выдавать тогда, когда военнообязанный сам не появляется в ТЦК, а полиция после запроса военных не может его найти.

Напомним, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.

Добавим, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования. Ранее это объяснялось тем, что в таком случае человек может получить время для подготовки к службе.