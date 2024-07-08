Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ТЦК будут вручать новый документ военнообязанным — что о нем известно arrow

В ТЦК будут вручать новый документ военнообязанным — что о нем известно

8 июля 2024 14:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Требование от ТЦК, что известно об этом документе
Вручение военнообязанному документу. Фото: "РБК-Україна"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В территориальных центрах комплектования будут выписываться новые документы военнообязанным — требования. Эти требования будут поступать, когда военнообязанные не обновят данные, а полиция не сможет их найти.

Об этом адвокат Полина Марченко рассказала в комментарии портала ВСВІТІ.

Читайте также:

Новый документ от ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования начнут выдавать военнообязанным новые документы. Называются они — "требование от ТЦК".

"Это будет своеобразным предупреждением для военнообязанных, которые не появляются к военкоматам или не обновляют свои данные", — подчеркнула юрист.

Когда будут выдаваться требования

Она пояснила, что выдача требований — следующий шаг после выдачи повесток.

Требование будут выдавать тогда, когда военнообязанный сам не появляется в ТЦК, а полиция после запроса военных не может его найти.

Напомним, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.

Добавим, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования. Ранее это объяснялось тем, что в таком случае человек может получить время для подготовки к службе.

мобилизация повестки документы ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев