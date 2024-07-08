Вимога від ТЦК, що відомо про цей документ

Вручення документу військовозобов’язаному. Фото: "РБК-Україна"

У територіальних центрах комплектування виписуватимуть нові документи військовозобов’язаним – вимоги. Ці вимоги надходитимуть тоді, коли військовозобов’язані не оновлять дані, а поліція не зможе їх знайти.

Про це адвокатка Поліна Марченко розповіла в коментарі порталу ВСВІТІ.

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Новий документ від ТЦК

Працівники територіальних центрів комплектування почнуть видавати військовозобов’язаним нові документи. Називаються вони — "вимога від ТЦК".

"Це буде своєрідним попередженням для військовозобов’язаних, які не з’являються до військкоматів або не оновлюють свої дані", — підкреслила юристка.

Коли видаватимуть вимогу

Вона пояснила, що видача вимог є наступним кроком після видачі повісток.

Вимогу видаватимуть тоді, коли військовозобов’язаний сам не з’являється до ТЦК, а поліція після запиту військових не може його знайти.

Нагадаємо, що з 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.

Додамо, у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чи варто приходити без повістки до територіальних центрів комплектування. Раніше це пояснювалося тим, що в такому разі людина може отримати певний час для підготовки до служби.