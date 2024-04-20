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В Верховном суде объяснили, в чем именно состоит умысел при уклонении от мобилизации

20 апреля 2024 14:26
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В Верховном суде объяснили, в чем именно состоит умысел при уклонении от мобилизации
Военные вручают повестку. Фото: Суспільне
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Верховный Суд Украины объяснил, в чем состоит прямой умысел при уклонении от призыва. Это было сделано на основе рассмотрения дела.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета в субботу, 20 апреля.

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Что является прямым умыслом при уклонении от мобилизации

Верховный Суд рассмотрел дело, где осужденный мужчина утверждал, что судами не была изучена субъективная сторона инкриминируемого ему преступления. В частности, отсутствие у него прямого умысла уклоняться от призыва на военную службу.

Однако факт неполучения повестки о призыве на военную службу до прохождения медицинского осмотра не дает военнообязанному право не являться в воинскую часть в связи с мобилизацией. На это указал Кассационный уголовный суд в своем постановлении.

История уголовного производства

Приговором местного суда мужчина был приговорен за уклонение от призыва на военную службу к наказанию в виде лишения свободы на 4 года. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Мужчина, состоя на военном учете в ТЦК, получил под роспись повестку о его вызове для призыва по мобилизации и отправке в военную часть, но не явился по вызову.

В кассационной жалобе адвокат просил закрыть уголовное производство в связи с отсутствием уголовного преступления. Осужденный указал, что судами не была изучена субъективная сторона инкриминируемого ему нарушения, в частности, отсутствие у него прямого умысла уклоняться от призыва на военную службу.

Он считал, что суды проигнорировали его доводы о нарушении процедуры при вручении ему повестки, а также то, что повестка ему была вручена преждевременно, до прохождения ВЛК и при этом в ней неправомерно уже был указан номер воинской части.

Позиция Верховного Суда

Как указал Верховный Суд, тот факт, что мужчина уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, подтверждается предоставленными в суде свидетельскими показаниями, а также данными из справки о том, что он был взят на учет как внутренне перемещенное лицо. Из данных следует, что осужденный по результатам прохождения медицинского осмотра медицинской комиссией признан годным к военной службе по состоянию здоровья.

Верховный Суд отметил, что статья 336 УК предусматривает уклонение от призыва на военную службу при мобилизации по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Утверждение защитника о том, что обвинения в акте и формулировка подозрения не совпадают, что является нарушением права на защиту — безосновательны", — указано в решении Верховного Суда.

Что касается утверждений осужденного об отсутствии в его действиях умысла на совершение уголовного преступления, было определено, что данное уголовное преступление предусматривает только прямой умысел.

Проверкой материалов уголовного производства установлено, что суд первой инстанции, исследовав имеющиеся в материалах уголовного производства доказательства, установил, что поведение обвиняемого свидетельствует о направлении его умысла уклонения от призыва.

Суды предыдущих инстанций установили, что мужчина, находясь на военном учете, осознавал противоправный характер своих действий, зная и понимая, что ему нужно явиться для прохождения военной службы в связи с мобилизацией и без уважительных причин не явился по вызову. Указанное свидетельствовало о наличии умысла избежать самого призыва.

Не нашли своего подтверждения и доводы осужденного о нарушении процедуры вручения повестки.

Верховный суд проверил суды предыдущих инстанций и доводы осужденного. С учетом изложенного, Верховный Суд оставил кассационные жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения, а судебные решения без изменений.

Ранее мы писали, что в Киеве разыскивают 5000 уклонистов.

Также мы объясняли, какие действия работники ТЦК будут обязаны совершать перед вручением повесток.

Верховный суд
Украина
военкомат
мобилизация
уклонисты
боевая повестка

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