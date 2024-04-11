Яким чином в Україні ухилянта можуть обмежити в праві на керування автівкою

Перевірка документів. Ілюстративне фото: НГУ

Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради України залишив у законопроєкті про мобілізацію пункт про обмеження стосовно ухилянтів. Зокрема, йдеться про заборону керувати транспортними засобами.

Яким чином особу можуть позбавити такого права, пише Судово-юридична газета.

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Так, особи, які ухиляються від військового обліку, не уточнюють військово-облікові дані та не з’являються до ТЦК, будуть обмежені у праві на керування автомобілем.

Заходи щодо ухилянтів будуть застосовуватися шляхом судової процедури. Однак спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання обов’язків особою, звертається до поліції. Правоохоронці мають затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Якщо поліція не в змозі здійснити ці дії, військком протягом п'яти днів надсилає особі листа з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов’язку.

Днем отримання сповіщення буде вважатися:

день вручення вимоги під розписку;

день відмови від отримання вимоги на пошті чи неможливості вручення особі за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, повідомлені нею;

день відмови від отримання вимоги на пошті чи неможливості вручення особі за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законі порядку.

Після цього, якщо особа добровільно протягом 10 календарних днів не з'явиться до ТЦК — до суду направляється звернення щодо обмеження у праві керування автомобілем.

Водночас неприбуття на судове засідання особи не перешкоджає розгляду справи.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. "За" проголосували 283 народних депутати.

Також ми писали, що 10 квітня парламент розглянув урядовий законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.