Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Яким чином в Україні ухилянта можуть обмежити в праві на керування автівкою arrow

Яким чином в Україні ухилянта можуть обмежити в праві на керування автівкою

11 квітня 2024 14:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Яким чином в Україні ухилянта можуть обмежити в праві на керування автівкою
Перевірка документів. Ілюстративне фото: НГУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради України залишив у законопроєкті про мобілізацію пункт про обмеження стосовно ухилянтів. Зокрема, йдеться про заборону керувати транспортними засобами.

Яким чином особу можуть позбавити такого права, пише Судово-юридична газета.

Читайте також:

Обмеження водійських прав для ухилянтів

Так, особи, які ухиляються від військового обліку, не уточнюють військово-облікові дані та не з’являються до ТЦК, будуть обмежені у праві на керування автомобілем. 

Заходи щодо ухилянтів будуть застосовуватися шляхом судової процедури. Однак спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання обов’язків особою, звертається до поліції. Правоохоронці мають затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Якщо поліція не в змозі здійснити ці дії, військком протягом п'яти днів надсилає особі листа з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов’язку.

Днем отримання сповіщення буде вважатися:

  • день вручення вимоги під розписку;
  • день відмови від отримання вимоги на пошті чи неможливості вручення особі за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, повідомлені нею;
  • день відмови від отримання вимоги на пошті чи неможливості вручення особі за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законі порядку.

Після цього, якщо особа добровільно протягом 10 календарних днів не з'явиться до ТЦК — до суду направляється звернення щодо обмеження у праві керування автомобілем.

Водночас неприбуття на судове засідання особи не перешкоджає розгляду справи.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. "За" проголосували 283 народних депутати.

Також ми писали, що 10 квітня парламент розглянув урядовий законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.

військовий призов
мобілізація
автомобіль
водії
війна в Україні
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен