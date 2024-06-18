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В Виннице сын начальника ТЦК за большие деньги помогал мужчинам уехать за границу

18 июня 2024 13:17
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Сын начальника ТЦК Винницы зарабатывал на мужчинах, которые хотели уехать за границу - ДБР
Задержание фигуранта дела работниками Госбюро расследований. Фото: пресс-служба ГБР
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Виннице правоохранители задержали сына начальника одного из местных ТЦК. Он за большие деньги предлагал мужчинам помощь с выездом за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований во вторник, 18 июня.

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Правоохранители рассказали, что свои услуги задержанный оценивал в 20 тысяч долларов США. Он обещал "клиентам", что его отец, работающий начальником одного из городских ТЦК, поможет с документами.

"Сын чиновника предлагал и другим лицам подобную "помощь". В частности, во время обысков у него обнаружены и изъяты пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста, наличные деньги в разной валюте", — говорится в сообщении.

ДБР задержал сына начальника ТЦК Винницы
Уведомление о подозрении сыну начальника Винницкого ТЦК. Фото: пресс-служба ГБР

Отмечается, что фигуранта дела задержали во время передачи основной части суммы в 15 тысяч долларов. Ранее он получил аванс в 5 тысяч долларов.

"Сейчас сыну чиновника сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, вместе с вымогательством. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества", — добавляют в ГБР.

ДБР задержал сына начальника ТЦК Винницы
Следственные действия Госбюро. Фото: пресс-служба ГБР

Там отметили, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в один миллион гривен.

Ранее в Одессе задержан сотрудник Киевского районного ТЦК и СП за взяточничество. По некоторым данным, речь идет об Алексее Макарском, фигурировавшем в скандальных видео со случаями принудительной мобилизации в городе.

Также мы сообщали, что с начала введения военного положения в Украине защитников границы пытались подкупить 1100 раз. Пограничники отказались от неправомерной выгоды на сумму более 12 миллионов гривен.

мобилизация
взятка
ГБР
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преступление
ТЦК и СП
деньги
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