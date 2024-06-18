Син начальника ТЦК Вінниці заробляв на чоловіках, які хотіли поїхати за кордон — ДБР

Затримання фігуранта справи працівниками Держбюро розслідувань. Фото: пресслужба ДБР

У Вінниці правоохоронці затримали сина начальника одного з місцевих ТЦК. Він за великі гроші пропонував чоловікам допомогу з виїздом за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у вівторок, 18 червня.

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20 тисяч доларів за виїзд за кордон

Правоохоронці розповіли, що свої послуги затриманий оцінював у 20 тисяч доларів США. Він обіцяв "клієнтам", що його батько, який працює начальником одного з міських ТЦК, допоможе з документами.

"Син посадовця пропонував й іншим особам подібну "допомогу". Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті", — йдеться у повідомленні.

Оголошення підозри від сину начальника Вінницького ТЦК. Фото: пресслужба ДБР

Зазначається, що фігуранта справи затримали під час передачі основної частини суми у 15 тисяч доларів. Раніше він отримав аванс у 5 тисяч доларів США.

"Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна", — додають в ДБР.

Слідчі дії Держбюро. Фото: пресслужба ДБР

Там підкреслили, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в один мільйон гривень.

Раніше в Одесі затримали співробітника Київського районного ТЦК та СП за хабарництво. За деякими даними, йдеться про Олексія Макарського, який фігурував у скандальних відео з випадками примусової мобілізації у місті.

Також ми повідомляли, що від початку введення воєнного стану в Україні охоронців кордону намагалися підкупити 1100 разів. Прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди на суму понад 12 мільйонів гривень.