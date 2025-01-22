В Запорожье судили мужчину за уклонение от мобилизации — приговор суда

Судейский молоток. Фото: Freepik

Орджоникидзевский районный суд Запорожья принял решение по делу в отношении гражданина Украины, которого обвинили в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Он не явился по повестке в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина не явился по повестке

Обвиняемый, работая охранником-грузчиком в частной компании и будучи признанным годным к военной службе по результатам медицинского осмотра, не явился по повестке в определенное время в территориальный центр комплектования для прохождения службы.

На суде он признал свою вину, однако пояснил, что считает заключение медицинской комиссии ошибочным, поскольку ранее получал отсрочку по состоянию здоровья. Обвиняемый не воспользовался возможностью обжаловать заключение медиков.

Суд установил, что уклонение от мобилизации нанесло ущерб общественным интересам, особенно в условиях военного положения.

Учитывая обстоятельства, судья признал необходимым назначить минимальное наказание, предусмотренное законом, но отказал в освобождении осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, во Львове солдат судился с воинской частью, которая не отпустила его домой для ухода за больной матерью.

Таже во Львовской области мужчина судился с ТЦК, чтобы там рассмотрели документы на отсрочку от мобилизации.