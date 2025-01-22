У Запоріжжі судили чоловіка за ухилення від мобілізації — вирок суду

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя ухвалив рішення у справі щодо громадянина України, якого звинуватили в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він не з'явився за повісткою до ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік не з'явився за повісткою

Обвинувачений, працюючи охоронцем-вантажником у приватній компанії та будучи визнаним придатним до військової служби за результатами медичного огляду, не з’явився за повісткою у визначений час до територіального центру комплектування для проходження служби.

На суді він визнав свою вину, проте пояснив, що вважає висновок медичної комісії помилковим, оскільки раніше отримував відстрочку за станом здоров’я. Обвинувачений не скористався можливістю оскаржити висновок медиків.

Суд встановив, що ухилення від мобілізації завдало шкоди суспільним інтересам, особливо в умовах воєнного стану.

Зважаючи на обставини, суддя визнав необхідним призначити мінімальне покарання, передбачене законом, але відмовив у звільненні засудженого від відбування покарання з іспитовим строком. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Львові солдат судився з військовою частиною, яка не відпустила його додому для догляду за хворою матір'ю.

Також у Львівській області чоловік судився з ТЦК, щоб там розглянули документи на відстрочку від мобілізації.