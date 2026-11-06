Требуется ли заключение ВКК для отсрочки по причине инвалидности супруги с III группой

Сотрудник ТЦК. Фото: «Суспильне»

Даже наличие у супруги третьей группы инвалидности не гарантирует мужу автоматическую отсрочку от военной службы. Закон требует подтвердить конкретные проблемы со здоровьем и то, как они влияют на трудоспособность женщины. При этом доказывать необходимость постороннего ухода за женщиной больше не требуется.

Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как работает закон об инвалидности супруги с III группой как основании для отсрочки

Правила предоставления отсрочки военнообязанным, чьи супруги имеют третью группу инвалидности, строго регламентируются статьёй 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 31 июля 2026 года). Пункт 12 этой статьи разделяет право на освобождение от службы на две кардинально разные медицинские ситуации. Главное различие заключается в причинно-следственных связях заболеваний.

Первое основание применяется, когда третья группа установлена исключительно "вследствие" конкретных физиологических утрат или заболеваний.

К этому перечню закон относит:

Читайте также:

онкологические заболевания;

отсутствие одного из парных органов;

отсутствие или ампутацию конечностей, обеих стоп или кистей рук.

Второй вариант позволяет получить отсрочку по комбинированному принципу. Женщина может иметь третью группу по любой болезни, но дополнительно должна иметь другой диагноз из установленного списка. Закон учитывает наличие онкологии, церебрального паралича, психических расстройств или других паралитических синдромов.

Например, если жена получила инвалидность из-за коксартроза в 2017 году, а сейчас у неё диагностировали психическое расстройство, у мужа есть законное право не идти в армию.

Мифы об отказе в отсрочке из-за трудоустройства женщины

Военнообязанные часто путают различные основания для отсрочки, собирая лишние документы для ТЦК. Согласно пункту 12 , мужчине совершенно не нужно доказывать, что его жена нуждается в постоянном постороннем уходе. Наличие или отсутствие других трудоспособных родственников также не играет никакой роли при рассмотрении документов.

Кроме того, инвалидность третьей группы не требует подтверждения нетрудоспособности женщины. Она может официально работать, вести предпринимательскую деятельность или воспитывать общих детей. Эти факторы никоим образом не влияют на права её мужа. Важно помнить, что эта норма касается исключительно мобилизации и не дает права на демобилизацию тем, кто уже находится в рядах ВСУ.

Какие документы необходимы для ТЦК после отмены МСЭК

Чтобы легализовать свой статус в ТЦК, военнообязанный должен подтвердить три юридических факта, первым из которых является зарегистрированный брак. Гражданское сожительство военкоматы не рассматривают. Данные в свидетельстве о браке должны совпадать с информацией в реестре ГРАГС, иначе придется заранее исправлять ошибки в фамилиях.

Вторым шагом является подтверждение самого факта инвалидности (в соответствии с приложением 5 к Порядку № 560). В связи с ликвидацией МСЭК 31 декабря 2024 года формат документов существенно изменился. Но если статус инвалидности супруге уже устанавливался ранее, бумажная справка МСЭК остается полностью действительной.

С 1 января 2025 года инвалидность назначается по-новому, поэтому подтверждением может служить:

выписка из решения экспертной группы (ЭКОПФО) при кластерных больницах;

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение;

документ о назначении социальной помощи.

Третий факт — это подтверждение конкретного заболевания. В медицинской справке должен быть четко указан диагноз, его код по международной классификации (МКБ), печать учреждения и подпись профильного врача. Например, отсутствие органов подтверждают результатами УЗИ или КТ, а онкологическое заболевание — выпиской от врача-онколога или справкой с учета.

Новини.LIVE ранее сообщали, что трудоустройство на предприятии критически важной отрасли не гарантирует автоматической защиты от мобилизации. При согласовании брони система тщательно сверяет личные данные работника с государственными реестрами. Поэтому, если в военном билете есть устаревшие данные или отметка о розыске, базы данных сразу блокируют возможность подать заявление через "Дію".

Действие военного положения в Украине официально продлили до 29 января 2027 года, поэтому требования военного учета остаются обязательными для всех военнообязанных. Даже оформленные отсрочки или освобождения от службы действуют лишь в течение определенного периода и не освобождают от службы навсегда. Чтобы не лишиться правовой защиты в неподходящий момент, гражданам необходимо регулярно проверять актуальность своих документов через официальные реестры.