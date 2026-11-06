Чи потрібен висновок ЛКК для відстрочки через інвалідність дружини з III групою

Працівник ТЦК. Фото: Суспільне

Навіть наявна третя група інвалідності у дружини не гарантує чоловіку автоматичної відстрочки від ТЦК. Закон вимагає підтвердити конкретні проблеми зі здоров'ям та як вони впливають на працездатність у жінки. При цьому доводити необхідність стороннього догляду за жінкою більше не потрібно.

Про це повідомив адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Як працює закон щодо інвалідності дружини з III групою як підстави для відстрочки

Правила надання відстрочки військовозобов'язаним, чиї дружини мають третю групу інвалідності, жорстко регламентує стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (у редакції від 31 липня 2026 року). Пункт 12 цієї статті розділяє право на звільнення від служби на дві кардинально різні медичні ситуації. Головна різниця полягає у причинно-наслідкових зв'язках захворювань.

Перша підстава працює, коли третя група встановлена виключно "внаслідок" конкретних фізіологічних втрат або хвороб.

До цього переліку закон відносить:

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онкологічні захворювання;

відсутність одного з парних органів;

відсутність чи ампутацію кінцівок, обох стоп або кистей рук.

Другий варіант дозволяє отримати відстрочку за комбінованим принципом. Жінка може мати третю групу через будь-яку хворобу, але додатково повинна мати інший діагноз із визначеного списку. Закон враховує наявність онкології, церебрального паралічу, психічних розладів або інших паралітичних синдромів.

Наприклад, якщо дружина отримала інвалідність через коксартроз у 2017 році, а зараз їй діагностували психічний розлад, чоловік має законне право не йти до армії.

Міфи про відмову у відстрочці через працевлаштування жінки

Військовозобов'язані часто плутають різні підстави для відстрочки, збираючи зайві документи для ТЦК. За пунктом 12 чоловікові абсолютно не потрібно доводити, що його дружина потребує постійного стороннього догляду. Наявність чи відсутність інших працездатних родичів також не грає жодної ролі під час розгляду документів.

Окрім цього, інвалідність третьої групи не вимагає підтвердження непрацездатності жінки. Вона може офіційно працювати, вести підприємницьку діяльність або виховувати спільних дітей. Ці фактори жодним чином не впливають на права її чоловіка. Важливо пам'ятати, що ця норма стосується виключно мобілізації і не дає права на демобілізацію тим, хто вже перебуває у лавах ЗСУ.

Які документи для ТЦК після скасування МСЕК

Щоб легалізувати свій статус у ТЦК, військовозобов'язаний має підтвердити три юридичні факти, першим з яких є зареєстрований шлюб. Цивільне співжиття військкомати не розглядають. Дані у свідоцтві про шлюб повинні збігатися з інформацією в реєстрі ДРАЦС, інакше доведеться заздалегідь виправляти помилки у прізвищах.

Другим кроком є доведення самого факту інвалідності (згідно з додатком 5 до Порядку № 560). Через ліквідацію МСЕК 31 грудня 2024 року формат документів суттєво змінився.Але якщо статус інвалідності дружині вже встановлювали раніше, паперова довідка МСЕК залишається повністю чинною.

З 1 січня 2025 року інвалідність призначають по-новому, тому підтвердженням може бути:

витяг з рішення експертної команди (ЕКОПФО) при кластерних лікарнях;

посвідчення, що підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення;

документ про призначення соціальної допомоги.

Третій факт — це підтвердження конкретної хвороби. У медичній довідці має бути чітко вказаний діагноз, його код за міжнародною класифікацією (МКХ), печатка закладу та підпис профільного лікаря. Наприклад, відсутність органів доводять результатами УЗД чи КТ, а онкологію — випискою від лікаря-онколога або довідкою з обліку.

Новини.LIVE інформували раніше, що працевлаштування на критично важливому підприємстві не гарантує автоматичного захисту від мобілізації. Під час погодження броні система ретельно звіряє особисті відомості працівника з державними реєстрами. Тому, якщо є застарілі дані у військовому квитку або наявність відмітки про розшук, то бази даних одразу блокують можливість подати заяву через "Дію".

Дію воєнного стану в Україні офіційно продовжили до 29 січня 2027 року, тож вимоги військового обліку залишаються обов'язковими для всіх військовозобов'язаних. Навіть оформлені бронювання чи відстрочки діють лише визначений період і не звільняють від служби назавжди. Щоб не втратити правовий захист у невідповідний момент, громадянам необхідно регулярно перевіряти актуальність своїх документів через офіційні реєстри.