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В СМИ стало больше негатива по мобилизации — вот в чем причина

16 ноября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Журналисты стали более эмоционально и негативно освещать тему мобилизации
Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В украинской медиа среде зафиксирован значительный рост негатива по мобилизации военнообязанных.

Об этом в комментарии Громадському радіо заявил медиаэксперт Института массовой информации (ИМИ) Дмитрий Баркар.

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Как отметил эксперт, ИМИ неоднократно проводил мониторинг этого вопроса и констатирует повышенный уровень эмоциональности в представлении материалов. Хотя идеальным было бы объективное и нейтральное освещение, по мнению Баркара, полная отстраненность в данном случае маловероятна.

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Как медиа пишут о мобилизации.

Эксперт пояснил, что негативный контекст обусловлен, в частности, освещением конфликтных ситуаций, которые по своей сути негативны.
Также негативный оттенок придает коррупционные скандалы, связанные с мобилизацией.

"Иногда сам контекст событий определяет ту или иную положительную или отрицательную коннотацию события. Собственно, на этот раз увеличилось негатива вокруг темы мобилизации, к сожалению. В первую очередь это касается самого понятия мобилизации. И уже во вторую очередь увеличилось количество негатива, когда пишут о ТЦК", — заявил эксперт.

Баркар также обратил внимание на неэффективную коммуникацию власти по теме мобилизации, которая, по его мнению, добавляет негатив к ситуации.

Напомним, согласно новым правилам, военнообязанный должен забрать повестку от ТЦК на почте в течение трех дней.

А в другом материале мы объяснили, что делать в случае отказа ТЦК предоставить отсрочку , не рассмотрев документы.

СМИ мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

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