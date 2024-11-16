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У ЗМІ побільшало негативу щодо мобілізації — ось в чому причина

16 листопада 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Журналісти стали більш емоційно та негативно висвітлювати тематику мобілізації
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В українському медіасередовищі зафіксоване значне зростання негативу щодо мобілізації військовозобов'язаних. Крім того, значно зросла емоційність подання матеріалів на цю тему в українських ЗМІ. 

Про це в коментарі Громадському радіо заявив медіаексперт Інституту масової інформації (ІМІ) Дмитро Баркар.

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Як зауважив експерт, ІМІ неодноразово проводив моніторинг цього питання і констатує підвищений рівень емоційності в поданні матеріалів. Хоча ідеальним було б об'єктивне та нейтральне висвітлення, на думку Баркара, повна відстороненість у даному випадку є малоймовірною.

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Як медіа пишуть про мобілізацію. Інфографіка: ІМІ

Експерт пояснив, що негативний контекст зумовлений, зокрема, висвітленням конфліктних ситуацій, які за своєю суттю є негативними. 
Також негативний відтінок надає корупційні скандали, пов'язані з мобілізацією.

"Іноді сам контекст подій визначає ту чи іншу позитивну або негативну конотацію події. Власне, цього разу збільшилось негативу навколо теми мобілізації, на жаль. Насамперед це стосується самого поняття мобілізації. І вже в другу чергу збільшилася кількість негативу, коли пишуть про ТЦК", — заявив експерт.

Баркар також звернув увагу на неефективну комунікацію влади щодо теми мобілізації, яка, на його думку,  додає негативу до ситуації.

Нагадаємо, згідно з новими правилами військовозобов'язаний має забрати повістку від ТЦК на пошті впродовж трьох днів. 

А в іншому матеріалі ми пояснили, що робити у разі відмови ТЦК надати відстрочку, не розглянувши документи. 

ЗМІ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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