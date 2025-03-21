Рекрутинг в Украине — какие должности больше всего интересуют украинцев

Рекрутинговый центр. Фото: Минобороны

Количество желающих, которые приходят в рекрутинговые центры растет. Это связано с тем, что есть возможность выбрать конкретную должность.

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

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"Количество желающих прийти в центры рекрутинга растет, главная причина - возможность выбрать конкретную должность", — поделился Швыдкий.

По его словам, больше всего украинцев сейчас интересуют должности в сфере беспилотных систем, а также гранатометчики — по программе для 18-25-летних. На классические пехотные должности желающих значительно меньше.

Напомним, ранее мы писали, какие вакансии наиболее востребованы в ВСУ. Среди них не только военные должности.

Также в Минобороны рассказали, сколько обращений получили центры рекрутинга ВСУ. Только за неделю к ним обратились более тысячи человек.