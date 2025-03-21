Рекрутинг в Україні — які посади найбільше цікавлять українців

Рекрутинговий центр. Фото: Міноборони

Кількість охочих, які приходять до рекрутингових центрів зростає. Це пов'язано з тим, що є можливість обрати конкретну посаду.

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

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Які військові посади найбільше цікавлять українців

"Кількість охочих прийти до центрів рекрутингу зростає, головна причина — можливість обрати конкретну посаду", — поділився Швидкий.

За його словами, найбільше українців нині цікавлять посади у сфері безпілотних систем, а також гранатометники — по програмі для 18–25-річних. На класичні піхотні посади охочих значно менше.

Нагадаємо, раніше ми писали, які вакансії найбільш потрібні у ЗСУ. Серед них не лише військові посади.

Також у Міноборони розповіли, скільки звернень отримали центри рекрутингу ЗСУ. Лише за тиждень до них звернулися понад тисячу осіб.