Рекрутинг в Україні — які посади найбільше цікавлять українців

У ЗСУ назвали посади, які найбільше цікавлять українців
Кількість охочих, які приходять до рекрутингових центрів зростає. Це пов'язано з тим, що є можливість обрати конкретну посаду.
Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.
Які військові посади найбільше цікавлять українців
"Кількість охочих прийти до центрів рекрутингу зростає, головна причина — можливість обрати конкретну посаду", — поділився Швидкий.
За його словами, найбільше українців нині цікавлять посади у сфері безпілотних систем, а також гранатометники — по програмі для 18–25-річних. На класичні піхотні посади охочих значно менше.
Нагадаємо, раніше ми писали, які вакансії найбільш потрібні у ЗСУ. Серед них не лише військові посади.
Також у Міноборони розповіли, скільки звернень отримали центри рекрутингу ЗСУ. Лише за тиждень до них звернулися понад тисячу осіб.
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