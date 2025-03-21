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У ЗСУ назвали посади, які найбільше цікавлять українців

21 березня 2025 13:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рекрутинг в Україні — які посади найбільше цікавлять українців
Рекрутинговий центр. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кількість охочих, які приходять до рекрутингових центрів зростає. Це пов'язано з тим, що є можливість обрати конкретну посаду.

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.  

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"Кількість охочих прийти до центрів рекрутингу зростає, головна причина — можливість обрати конкретну посаду", — поділився Швидкий. 

За його словами, найбільше українців нині цікавлять посади у сфері безпілотних систем, а також гранатометники — по програмі для 18–25-річних. На класичні піхотні посади охочих значно менше. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які вакансії найбільш потрібні у ЗСУ. Серед них не лише військові посади. 

Також у Міноборони розповіли, скільки звернень отримали центри рекрутингу ЗСУ. Лише за тиждень до них звернулися понад тисячу осіб. 

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