Почему сейчас проведение ротаций в ВСУ невозможно

Военные на передовой. Иллюстративное фото: Генштаб

Россия продолжает наступление на линии фронта в Украине. Врагу удается преуспевать, поэтому сейчас о ротациях в украинской армии говорить рано.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов в интервью Главкому.

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Ротации военных на передовой

"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы ее остановить", — отметил Гнатов.

По его мнению, при таких условиях уверять, что ротации состоятся гарантированно и в каких масштабах, преждевременно. В то же время он отметил, что как только появляется возможность для ротаций — это пытаются делать.

Командующий уточнил, что украинские подразделения постоянно заменяются на позициях, а также изменяются зоны и направления, где они выполняют задачи.