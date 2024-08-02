Чому зараз проведення ротацій в ЗСУ є неможливим

Військові на передовій. Ілюстративне фото: Генштаб

Росія продовжує здійснювати наступ на лінії фронту в Україні. Ворогу вдається досягати успіху, тому наразі про ротації в українській армії говорити зарано.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю Главкому.

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Ротації військових на передовій

"Це дуже чутлива тема. У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити", — зауважив Гнатов.

На його думку, за таких умов запевняти, що ротації відбудуться гарантовано та в яких масштабах — передчасно. Водночас він зазначив, що як тільки з’являється можливість для ротацій, — це намагаються робити.

Командувач уточнив, що українські підрозділи постійно замінюються на позиціях, а також змінюються зони й напрямки, де вони виконують завдання.