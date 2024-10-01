Демобилизация военных — Оропай назвал, что для этого нужно

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный Евгений Оропай с позывным "Скиф" объяснил, что нужно для демобилизации. По его словам. необходимо мобилизовать еще 30-50% военнообязанных.

Об этом Евгений Оропай сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 1 октября.

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Демобилизация военных

Оропай отметил, что сейчас на фронте есть значительное количество опытных бойцов. Для того, чтобы изменить 20 таких военных из ориентировочно 100 человек в роте, нужно сначала набрать новичков, которых бы учили другие 80 бойцов из этой роты.

"Потому что то, что происходит на базовой военной подготовке, или то, что происходит на полигонах, оно немножко отличается от тех боевых действий, которые происходят именно в линии боевого соприкосновения", — добавил военный.

Напомним, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал, что в настоящее время новый закон о мобилизации в Украине не предусматривает демобилизацию. Однако в законодательстве установлены определенные условия, которые могут стать основанием для увольнения со службы.

Ранее BBC провело расследование по вероятности внедрения демобилизации в Украине. Согласно материалу издания, ожидать установления четких сроков службы раньше конца текущего года не стоит.