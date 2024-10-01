Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ЗСУ пояснили, що потрібно для демобілізації військових arrow

У ЗСУ пояснили, що потрібно для демобілізації військових

1 жовтня 2024 13:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Демобілізація військових — Оропай назвав, що для цього потрібно
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Український військовий Євгеній Оропай з позивним "Скіф" пояснив, що потрібно для демобілізації. За його словами. необхідно мобілізувати ще 30-50% військовозобовʼязаних.

Про це Євгеній Оропай сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 1 жовтня.

Читайте також:

Демобілізація військових 

Оропай наголосив, що наразі на фронті є значна кількість досвідчених бійців. Для того, аби змінити 20 таких військових з орієнтовно 100 людей у роті, потрібно спершу набрати новачків, яких би вчили інші 80 бійців із цієї роти.

"Тому що те, що відбувається на базовій військовій підготовці, або те, що відбувається на полігонах, воно трошки відрізняється від тих бойових дій, які відбуваються саме в лінії бойового зіткнення", — додав військовий.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів, що наразі новий закон про мобілізацію в Україні не передбачає демобілізацію. Проте в законодавстві окреслені певні умови, що можуть стати підставою для звільнення зі служби.

Раніше BBC провело розслідування щодо ймовірності впровадження демобілізації в Україні. Згідно з матеріалом видання, очікувати встановлення чітких строків служби раніше кінця поточного року не варто.

війна ЗСУ Україна мобілізація демобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:54 У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару — серед них є дитина

14:54 Окупанти втрачають свою перевагу на фронті за кількістю снарядів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

14:48 У Харкові спалахнула масштабна пожежа — місто затянуло димом

14:37 В Охматдиті назвали кількість дітей, які щоденно отримують лікування

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:28 Жертва російського терору — померла дівчина, поранена під час обстрілу Одещини

14:22 Нова пошта змінила правила роботи в одній з країн ЄС — деталі

14:18 У Львові знову не обрали запобіжний захід Стахіву — яка причина

14:17 Енергоатом на 12 днів раніше приєднав енергоблок в енергосистему

14:08 Зняття з військового обліку — як отримати у ТЦК довідку про це

14:54 У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару — серед них є дитина

14:54 Окупанти втрачають свою перевагу на фронті за кількістю снарядів

14:48 У Харкові спалахнула масштабна пожежа — місто затянуло димом

14:37 В Охматдиті назвали кількість дітей, які щоденно отримують лікування

14:28 Жертва російського терору — померла дівчина, поранена під час обстрілу Одещини

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:22 Нова пошта змінила правила роботи в одній з країн ЄС — деталі

14:18 У Львові знову не обрали запобіжний захід Стахіву — яка причина

14:17 Енергоатом на 12 днів раніше приєднав енергоблок в енергосистему

14:08 Зняття з військового обліку — як отримати у ТЦК довідку про це

14:08 Росіяни наближаються до центру Вугледара — ОВА

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня