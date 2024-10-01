Демобілізація військових — Оропай назвав, що для цього потрібно

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий Євгеній Оропай з позивним "Скіф" пояснив, що потрібно для демобілізації. За його словами. необхідно мобілізувати ще 30-50% військовозобовʼязаних.

Про це Євгеній Оропай сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 1 жовтня.

Читайте також:

Демобілізація військових

Оропай наголосив, що наразі на фронті є значна кількість досвідчених бійців. Для того, аби змінити 20 таких військових з орієнтовно 100 людей у роті, потрібно спершу набрати новачків, яких би вчили інші 80 бійців із цієї роти.

"Тому що те, що відбувається на базовій військовій підготовці, або те, що відбувається на полігонах, воно трошки відрізняється від тих бойових дій, які відбуваються саме в лінії бойового зіткнення", — додав військовий.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів, що наразі новий закон про мобілізацію в Україні не передбачає демобілізацію. Проте в законодавстві окреслені певні умови, що можуть стати підставою для звільнення зі служби.

Раніше BBC провело розслідування щодо ймовірності впровадження демобілізації в Україні. Згідно з матеріалом видання, очікувати встановлення чітких строків служби раніше кінця поточного року не варто.