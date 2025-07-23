Женщин в ВСУ становится больше — подробности от ОК Запад

Женщина в ВСУ. Фото: 56 ОМПБр

Представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил об увеличении количества женщин в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинки служат во всех сферах.

Об этом Олег Домбровский рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 июля.

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Женщины в ВСУ

"Вооруженные силы Украины, в целом Силы безопасности и обороны Украины, они идут последовательным путем относительно равноправия прохождения военной службы как мужчин, так и женщин", — отметил Домбровский.

По его словам, существуют специальные уполномоченные по гендерным вопросам, чтобы права всех групп были защищены. Армия Украины последовательно интегрирует международный опыт гендерного равенства.

"Интерес женщин-военнослужащих к любым функциям и задачам растет. У нас, наверное, сейчас нет никаких специфических специальностей, где бы не присутствовали женщины-военнослужащие", — говорит он.

Напомним, в Государственной уголовно-исполнительной службе сообщили, что в ряды ВСУ присоединились уже 9 500 осужденных.

Ранее в ВСУ сообщили, что работники ТЦК и рекрутинговых центров уже работают в "мобильном" формате.