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В ВСУ сообщили об увеличении количества женщин в армии

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 20:23
Женщин в ВСУ становится больше — подробности от ОК Запад
Женщина в ВСУ. Фото: 56 ОМПБр

Представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский сообщил об увеличении количества женщин в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинки служат во всех сферах.

Об этом Олег Домбровский рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 июля.

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"Вооруженные силы Украины, в целом Силы безопасности и обороны Украины, они идут последовательным путем относительно равноправия прохождения военной службы как мужчин, так и женщин", — отметил Домбровский.

По его словам, существуют специальные уполномоченные по гендерным вопросам, чтобы права всех групп были защищены. Армия Украины последовательно интегрирует международный опыт гендерного равенства.

"Интерес женщин-военнослужащих к любым функциям и задачам растет. У нас, наверное, сейчас нет никаких специфических специальностей, где бы не присутствовали женщины-военнослужащие", — говорит он.

Напомним, в Государственной уголовно-исполнительной службе сообщили, что в ряды ВСУ присоединились уже 9 500 осужденных.

Ранее в ВСУ сообщили, что работники ТЦК и рекрутинговых центров уже работают в "мобильном" формате.

война ВСУ украинцы Украина женщины армия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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