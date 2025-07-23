Жінок у ЗСУ стає більше — деталі від ОК Захід

Жінка в ЗСУ. Фото: 56 ОМПБр

Речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський повідомив про збільшення кількості жінок у Збройних силах України. За його словами, українки служать у всіх сферах.

Про це Олег Домбровський розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 липня.

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Жінки в ЗСУ

"Збройні сили України, в цілому Сили безпеки і оборони України, вони йдуть послідовним шляхом щодо рівноправʼя проходження військової служби як чоловіків, так і жінок", — зазначив Домбровський.

За його словами, існують спеціальні уповноважені з гендерних питань, аби права усіх груп були захищені. Армія Україна послідовно інтегрує міжнародний досвід гендерної рівності.

"Інтерес жінок-військовослужбовиць до будь-яких функцій і завдань зростає. У нас, напевно, зараз немає жодних специфічних спеціальностей, де б не були присутні жінки-військовослужбовці", — каже він.

Нагадаємо, у Державній кримінально-виконавчій службі повідомили, що до лав ЗСУ приєдналися вже 9 500 засуджених.

Раніше у ЗСУ повідомили, що працівники ТЦК та рекрутингових центрів вже працюють у "мобільному" форматі.