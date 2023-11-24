В ВСУ рассказали, сколько платят солдатам во время учений

Солдаты ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

Руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо разъяснил процесс мобилизации в Украине и назвал сумму оклада военных во время учений. Он подчеркнул, что получение первой повестки не равносильно немедленному призыву на фронт.

Об этом военный рассказал в эфире телемарафона.

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Фитьо объяснил, что получив повестку, человек должен посетить соответствующие центры для медицинской проверки и предоставления информации о своей специализации, образовании, семейном положении и возможных основаниях для отсрочки. Если у военнообязанного есть основания для отсрочки или проблемы со здоровьем, он не будет мобилизован или признан ограниченно пригодным к службе, соответственно, может быть задействован в поддерживающих ролях.

Отправление на фронт

Военный также указал, что направление на фронт происходит после вручения второй повестки, при условии отсутствия причин для отсрочки и хорошего состояния здоровья.

"Только при необходимости в его профессии призывника. Вторая повестка — его уже вызывают этим мобилизационным распоряжением", — сказал военный.

Дополнительное обучение зависит от специализации призывника и может занимать от одного до трех месяцев, включая тренинги за рубежом.

Зарплата военного во время учений

Фитьо также уточнил, что во время обучения солдаты получают стипендию от 20 тысяч гривен.

"Стандартно — от 20 тысяч гривен для солдата. Когда они отправляются в район выполнения задач, то уже получают денежное довольствие, предусмотренное в этом районе. То есть получают от 20 до 120 тысяч в месяц", — добавил он.

Напомним, что в Украине уже не первый месяц ведется дискуссия по поводу изменений в процедуре демобилизации военных ВСУ. Сейчас народные депутаты работают над крупным законопроектом, который регулировал бы этот вопрос. Его появление обещают уже к концу года.