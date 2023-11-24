У ЗСУ розповіли, скільки платять солдатам під час навчань

Солдати ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

Керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо роз'яснив процес мобілізації в Україні та назвав суму окладу військових під час навчань. Він підкреслив, що отримання першого порядку денного не рівнозначне негайному заклику на фронт.

Про це військовий розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Вручення повістки в Україні — що далі

Фітьо пояснив, що отримавши повістку, людина має відвідати відповідні центри для медичної перевірки та надання інформації про свою спеціалізацію, освіту, сімейний стан та можливі підстави для відстрочення. Якщо військовозобов'язаний має підстави для відстрочення або проблеми зі здоров'ям, він не буде мобілізований або визнаний обмежено придатним до служби, відповідно, може бути залучений у підтримуючих ролях.

Відправлення на фронт

Військовий також зазначив, що направлення на фронт відбувається після вручення другого порядку денного, за умови відсутності причин для відстрочення та хорошого стану здоров'я.

"Тільки за потреби у його професії призовника. Другий порядок денний — його вже викликають цим мобілізаційним розпорядженням", — сказав військовий.

Додаткове навчання залежить від спеціалізації призовника і може зайняти від одного до трьох місяців, включаючи тренінги за кордоном.

Зарплатня військового під час навчань

Фітьо також уточнив, що під час навчання солдати одержують стипендію від 20 тисяч гривень.

"Стандартно — від 20 тисяч гривень для солдата. Коли вони вирушають до району виконання завдань, то вже отримують грошове забезпечення, передбачене в цьому районі. Тобто отримують від 20 до 120 тисяч на місяць", — додав він.

Нагадаємо, що в Україні вже не перший місяць ведеться дискусія з приводу змін у процедурі демобілізації військових ЗСУ. Нині народні депутати працюють над великим законопроєктом, який би регулював це питання. Його появу обіцяють уже до кінця року.