Работа в армии — Сухопутные войска ищут рекрутера

В ВСУ ищут рекрутера со знанием португальского — какие условия
Сухопутные войска ищут для службы в войске рекрутера со знанием португальского языка. Зато обещают заработную плату от 50 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте lobbyx.army.
Работа в армии
Согласно информации в вакансии, она предусматривает прохождение службы в одной из частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а в обязанности рекрутера будет входить:
- проведение собеседований с новобранцами, говорящими на португальском языке;
- ведение протоколов проведенных собеседований;
- помощь новобранцам на протяжении всего процесса подписания контракта;
- ведение корреспонденции и оказание поддержки.
От кандидатов требуют:
- владение письменным и разговорным португальским языком на уровне C1-C2;
- умение неконфликтно общаться с людьми;
- понимание специфики военной службы и процесса заключения контракта является плюсом;
- знание программ Microsoft 365.
Сухопутные войска предлагают следующие условия работы:
- мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
- возможность перемещения действующих военнослужащих с согласия командира;
- материальная поддержка от 50 000 грн;
- работа в Киеве или прифронтовых городах.
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