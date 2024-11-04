Работа в армии — Сухопутные войска ищут рекрутера

Рекрутинговый центр. Иллюстративное фото: facebook.com/lvivobltck

Сухопутные войска ищут для службы в войске рекрутера со знанием португальского языка. Зато обещают заработную плату от 50 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте lobbyx.army.

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Согласно информации в вакансии, она предусматривает прохождение службы в одной из частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а в обязанности рекрутера будет входить:

проведение собеседований с новобранцами, говорящими на португальском языке;

ведение протоколов проведенных собеседований;

помощь новобранцам на протяжении всего процесса подписания контракта;

ведение корреспонденции и оказание поддержки.

От кандидатов требуют:

владение письменным и разговорным португальским языком на уровне C1-C2;

умение неконфликтно общаться с людьми;

понимание специфики военной службы и процесса заключения контракта является плюсом;

знание программ Microsoft 365.

Сухопутные войска предлагают следующие условия работы:

мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;

возможность перемещения действующих военнослужащих с согласия командира;

материальная поддержка от 50 000 грн;

работа в Киеве или прифронтовых городах.

Напомним, в полку "Азов" нужны сантехники. На работу приглашают людей, знающих сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеющих устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.