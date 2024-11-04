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В ВСУ ищут рекрутера со знанием португальского — какие условия

4 ноября 2024 14:39
Николай Кондратюк - Редактор
Работа в армии — Сухопутные войска ищут рекрутера
Рекрутинговый центр. Иллюстративное фото: facebook.com/lvivobltck
Николай Кондратюк - Редактор

Сухопутные войска ищут для службы в войске рекрутера со знанием португальского языка. Зато обещают заработную плату от 50 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте lobbyx.army.

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Вакансия рекрутера. Фото: скриншот

Работа в армии

Согласно информации в вакансии, она предусматривает прохождение службы в одной из частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а в обязанности рекрутера будет входить:

  • проведение собеседований с новобранцами, говорящими на португальском языке;
  • ведение протоколов проведенных собеседований;
  • помощь новобранцам на протяжении всего процесса подписания контракта;
  • ведение корреспонденции и оказание поддержки.

От кандидатов требуют:

  • владение письменным и разговорным португальским языком на уровне C1-C2;
  • умение неконфликтно общаться с людьми;
  • понимание специфики военной службы и процесса заключения контракта является плюсом;
  • знание программ Microsoft 365.

Сухопутные войска предлагают следующие условия работы:

  • мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • возможность перемещения действующих военнослужащих с согласия командира;
  • материальная поддержка от 50 000 грн;
  • работа в Киеве или прифронтовых городах.

Напомним, в полку "Азов" нужны сантехники. На работу приглашают людей, знающих сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеющих устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

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