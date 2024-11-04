Робота в армії — Сухопутні війська шукають рекрутера

Рекрутинговий центр. Ілюстративне фото: facebook.com/lvivobltck

Сухопутні війська шукають для служби у війську рекрутера зі знанням португальської мови. Натомість обіцяють заробітну плату від 50 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті lobbyx.army.

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Робота у війську

Згідно з інформацією у вакансії, вона передбачає проходження служби в одній із частин Сухопутних військ Збройних Сил України, а в обов'язки рекрутера входитиме:

проведення співбесід з новобранцями, які розмовляють португальською мовою;

ведення протоколів проведених співбесід;

допомога новобранцям протягом усього процесу підписання контракту;

ведення кореспонденції та надання підтримки.

Від кандидатів вимагають:

володіння письмовою та розмовною португальською мовою на рівні C1-C2;

вміння неконфліктно спілкуватися з людьми;

розуміння специфіки військової служби та процесу підписання контракту є плюсом;

знання програм Microsoft 365.

Натомість Сухопутні війська пропонують такі умови роботи:

мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переміщення діючих військовослужбовців за згодою командира;

матеріальна підтримка від 50 000 грн;

робота в Києві або прифронтових містах.

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні сантехніки. На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення, вміють встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.