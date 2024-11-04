Робота в армії — Сухопутні війська шукають рекрутера

У ЗСУ шукають рекрутера зі знанням португальської — які умови
Сухопутні війська шукають для служби у війську рекрутера зі знанням португальської мови. Натомість обіцяють заробітну плату від 50 тисяч гривень.
Відповідна вакансія опублікована на сайті lobbyx.army.
Робота у війську
Згідно з інформацією у вакансії, вона передбачає проходження служби в одній із частин Сухопутних військ Збройних Сил України, а в обов'язки рекрутера входитиме:
- проведення співбесід з новобранцями, які розмовляють португальською мовою;
- ведення протоколів проведених співбесід;
- допомога новобранцям протягом усього процесу підписання контракту;
- ведення кореспонденції та надання підтримки.
Від кандидатів вимагають:
- володіння письмовою та розмовною португальською мовою на рівні C1-C2;
- вміння неконфліктно спілкуватися з людьми;
- розуміння специфіки військової служби та процесу підписання контракту є плюсом;
- знання програм Microsoft 365.
Натомість Сухопутні війська пропонують такі умови роботи:
- мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переміщення діючих військовослужбовців за згодою командира;
- матеріальна підтримка від 50 000 грн;
- робота в Києві або прифронтових містах.
Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні сантехніки. На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення, вміють встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.
Читайте Новини.LIVE!