В ВСУ увеличили срок подготовки военных — Сырский подвел итоги

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание, посвященное результатам повышения уровня подготовки личного состава ВСУ. Основной акцент сделан на качестве обучения новобранцев, подготовке инструкторов и новых подходах к базовой военной подготовке.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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Улучшение системы БОВП

Сырский отметил, что увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки (БОВП) до 1,5 месяца (вместо 30 дней) уже показывает положительные результаты. В частности, бригады отмечают лучшую подготовку новобранцев после прохождения этого курса по сравнению с прошлыми примерами. В то же время психологическая подготовка бойцов пока неудовлетворительная и требует совершенствования.

Еще одним важным нововведением является изменение программы подготовки инструкторов. Их срок обучения увеличен с 1 до 2 месяцев, а также существенно расширена программа и усовершенствована методика обучения.

Кроме того, в ВСУ протестировали прохождение БОВП непосредственно на базах боевых подразделений. Как сообщил командир одной из механизированных бригад, такой формат позволяет значительно повысить качество подготовки благодаря возможности обучения на реальной технике, контроля качества со стороны командиров и быстрой адаптации новобранцев.

Сырский отметил, что этот опыт будет масштабирован в рамках общей системы подготовки военных.

Какие проблемы существуют в учебных центрах

Сырский отметил, что во время совещания обсудили укомплектованность групп инструкторов в бригадах, а также привлечение их в учебные центры. Все предложения учтены в новой редакции программы БОВП, которая разработана под руководством полковника Олега Апостола.

"Предложения учтены в 5-м издании программы БОВП, разработанном при участии моего заместителя, полковника Олега Апостола. Он находится в тесном взаимодействии с командирами на местах, что позволяет выявлять ошибки, реализовать достойные внимания предложения, масштабировать лучшие наработки бригад и учебных центров", — сообщил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что согласно анализу подготовки, лучшие результаты традиционно пока демонстрируют части Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил, есть ли шанс у Украины удержать Покровск от оккупации.