У ЗСУ збільшили термін підготовки військових — Сирський підбив підсумки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду, присвячену результатам підвищення рівня підготовки особового складу ЗСУ. Основний акцент зроблено на якості навчання новобранців, підготовці інструкторів та нових підходах до базової військової підготовки.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

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Покращення системи БЗВП

Сирський зазначив, що збільшення тривалості базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 1,5 місяця (замість 30 днів) уже показує позитивні результати. Зокрема, бригади відзначають кращу підготовку новобранців після проходження цього курсу у порівнянні з минулими прикладами. Водночас психологічна підготовка бійців наразі незадовільна та потребує вдосконалення.

Ще одним важливим нововведенням є зміна програми підготовки інструкторів. Їхній термін навчання збільшено з 1 до 2 місяців, а також суттєво розширено програму та вдосконалено методику навчання.

Крім того, у ЗСУ протестували проходження БЗВП безпосередньо на базах бойових підрозділів. Як повідомив командир однієї з механізованих бригад, такий формат дозволяє значно підвищити якість підготовки завдяки можливості навчання на реальній техніці, контролю якості з боку командирів та швидшій адаптації новобранців.

Сирський наголосив, що цей досвід буде масштабований у рамках загальної системи підготовки військових.

Які проблеми існують у навчальних центрах

Сирський зазначив, що під час наради обговорили укомплектованість груп інструкторів у бригадах, а також залучення їх до навчальних центрів. Всі пропозиції враховані в новій редакції програми БЗВП, яка розроблена під керівництвом полковника Олега Апостола.

"Пропозиції враховані у 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участі мого заступника, полковника Олега Апостола. Він перебуває в тісній взаємодії з командирами на місцях, що дозволяє виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати кращі напрацювання бригад та навчальних центрів", — повідомив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що згідно з аналізом підготовки, кращі результати традиційно наразі демонструють частини Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом з НАТО.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відповів, чи є шанс в України втримати Покровськ від окупації.