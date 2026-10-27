Военнослужащий на фронте и удостоверение УБД. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кабмин существенно упростил процедуру оформления статуса участника боевых действий для тех, кто уже имел его до полномасштабного вторжения. Отныне наличие старого удостоверения участника боевых действий не будет препятствовать получению нового. Вместо изготовления еще одного удостоверения защитникам будут выдавать специальную выписку из реестра ветеранов.

Об этом сообщили во Львовском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как оформлялся статус УБД ранее

Долгое время украинские военнослужащие сталкивались с проблемой: если человек уже имел статус участника боевых действий за прошлые заслуги, оформить его за участие в отражении российской агрессии после 24 февраля 2022 года было крайне сложно.

Прежнее основание фактически блокировало регистрацию нового боевого опыта. Кабинет Министров Украины принял соответствующие изменения, чтобы устранить эту коллизию. Отныне военным разрешено получать статус УБД по новому основанию в соответствии с общей процедурой. Это право не зависит от того, фигурирует ли лицо в других положениях статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Изменения в первую очередь касаются тех бойцов, которые ранее выполняли задачи по разминированию или участвовали в боевых действиях на территории других государств, а с началом полномасштабной войны вновь встали на защиту государства.

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Как теперь оформляются документы для УБД

Обновленные правила отменяют необходимость изготовления дополнительных физических удостоверений. Если военнослужащий получил право на статус УБД сразу по нескольким разным основаниям, ему достаточно пользоваться одним имеющимся документом. Вместо этого подтверждением нового этапа боевого пути будет служить официальная выписка.

Этот документ формируется на основе Единого государственного реестра ветеранов войны. Для его получения защитнику достаточно обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг. Чиновники отдельно подчеркивают, что изменения никоим образом не отменяют и не уменьшают объем уже приобретенных ветераном льгот, социальных гарантий и финансовых выплат.

Нововведения открывают путь к восстановлению справедливости для тех военнослужащих, которые ранее получили официальный отказ. Как только принятые правительством изменения вступят в силу, такие ветераны получат законное право повторно обратиться в уполномоченные органы и успешно зарегистрировать статус на другом основании.

Для тех защитников, которым система уже автоматически присвоила статус участника боевых действий, процедура остается максимально упрощенной. Им не нужно предоставлять никаких дополнительных подтверждающих документов или писать отдельные заявления для фиксации нескольких оснований одновременно.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в целом статус участника боевых действий является бессрочным и сохраняется за военнослужащим после увольнения в запас или возвращения к гражданской жизни. Однако законодательство определяет исчерпывающий перечень оснований для его лишения. Соответствующее решение принимает исключительно специальная ведомственная комиссия.

Наличие статуса УБД дает право на досрочный выход на пенсию по возрасту при условии накопления установленного страхового стажа. К основной сумме выплат, которая рассчитывается на основе стажа и заработка, начисляется обязательная ежемесячная надбавка. Для ветеранов, получивших инвалидность в результате боевых действий, установлены отдельные повышенные размеры минимального пенсионного обеспечения.

Законом также закреплено право участников боевых действий на первоочередное получение земельных участков для индивидуального строительства, садоводства или ведения личного крестьянского хозяйства. Впрочем, на период действия правового режима военного положения бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность временно приостановлена.