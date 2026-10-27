Військовослужбовець на фронті та посвідчення УБД. Фото: колаж Новини.LIVE

Кабмін суттєво спростив процедуру оформлення статусу учасника бойових дій для тих, хто уже мав його до повномасштабного вторгнення. Відтепер наявність старого УБД не блокуватиме отримання нового. Замість виготовлення ще одного посвідчення захисникам видаватимуть спеціальний витяг із реєстру ветеранів.

Про це повідомили у Львівському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працювало оформлення УБД раніше

Тривалий час українські військовослужбовці стикалися з проблемою, що якщо людина вже мала статус учасника бойових дій за минулі заслуги, оформити його за участь у відбитті російської агресії після 24 лютого 2022 року було вкрай складно.

Попередня підстава фактично блокувала реєстрацію нового бойового досвіду. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни, щоб виправити цю колізію. Відтепер військовим дозволено отримувати статус УБД за новою підставою за загальною процедурою. Це право не залежить від того, чи фігурує особа в інших положеннях статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зміни першочергово стосуються тих бійців, які раніше виконували завдання з розмінування або брали участь у бойових діях на території інших держав, а з початком повномасштабної війни знову стали на захист держави.

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Як тепер оформлюють документи для УБД

Оновлені правила скасовують необхідність виготовляти додаткові фізичні посвідчення. Якщо військовослужбовець здобув право на статус УБД одразу за кількома різними підставами, йому достатньо користуватися одним наявним документом. Натомість підтвердженням нового етапу бойового шляху слугуватиме офіційний витяг.

Цей документ формується з бази Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для його отримання захиснику достатньо звернутися до найближчого ЦНАПу. Урядовці окремо наголошують, що зміни ніяк не скасовують і не зменшують обсяг уже набутих ветераном пільг, соціальних гарантій та фінансових виплат.

Нововведення відкривають шлях для відновлення справедливості тим військовим, які раніше отримали офіційну відмову. Щойно ухвалені урядові зміни набудуть чинності, такі ветерани матимуть законне право повторно звернутися до уповноважених органів та успішно зареєструвати статус за іншою підставою.

Для тих захисників, яким статус учасника бойових дій система уже надала автоматично, процедура залишається максимально спрощеною. Їм не треба нести жодні додаткові підтверджувальні документи чи писати окремі заяви для фіксації кількох підстав одночасно.

Новини.LIVE раніше інформували, що загалом статус учасника бойових дій є безстроковим і зберігається за військовослужбовцем після звільнення в запас чи повернення до цивільного життя. Але законодавство визначає вичерпний перелік підстав для його позбавлення. Відповідне рішення ухвалює виключно спеціальна відомча комісія.

Наявність статусу УБД надає право на достроковий вихід на пенсію за віком за умови накопичення встановленого страхового стажу. До основної суми виплат, яка обчислюється на основі стажу та заробітку, нараховується обов'язкова щомісячна надбавка. Для ветеранів, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, встановлено окремі підвищені розміри мінімального пенсійного забезпечення.

Законом також закріплено право учасників бойових дій на першочергове отримання земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва чи ведення особистого селянського господарства. Втім, на період дії правового режиму воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну тимчасово призупинена.