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Главная Мобилизация Убежище в Черногории: правительство требует сведения о военной службе

Убежище в Черногории: правительство требует сведения о военной службе

Ua ru
23 октября 2026 13:15
Статус беженца: лишат ли украинцев в Черногории защиты ГПСУ
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Спрятаться от военной службы в Украине в Черногории станет сложнее. Страна ввела жесткие ограничения на прием украинских призывников, сославшись на действующие европейские директивы. Для получения убежища придется предъявить документы о прохождении службы или об официальном освобождении от нее.

Об этом сообщает издание Gradski, передает Новини.LIVE.

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Новые барьеры для получения убежища в Черногории для украинцев

Украинским военнообязанным теперь значительно сложнее легализовать свое пребывание в Черногории. Местное правительство кардинально пересмотрело условия предоставления статуса временной защиты, закрыв двери для тех, кто уклоняется от службы.

Чтобы получить европейский убежище в этой стране, новым заявителям придется соответствовать четкому списку критериев:

  • обязательно проживать на территории Украины непосредственно перед переездом в Черногорию;
  • предоставить доказательства полного выполнения воинского долга на родине;
  • либо предъявить официальные документы, гарантирующие законное освобождение от военной службы.

В случае несоблюдения хотя бы одного из этих условий черногорские ведомства просто будут отказывать мужчинам в предоставлении убежища.

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Европейские директивы в действии

Эти ограничения не являются исключительно собственной инициативой Черногории. Страна приводит свое внутреннее законодательство в соответствие с общеевропейскими требованиями. Соответствующие изменения правительство приняло 15 октября во время 142-го заседания Кабмина.

В своём официальном отчёте правительство прямо ссылается на требования Брюсселя.

"Это решение согласуется с положениями Имплементационного решения Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года о введении более ограничительных мер в отношении граждан Украины, а именно военнослужащих срочной службы — заявителей на временную защиту", — пояснили чиновники.

По их словам, защита гарантируется исключительно при условии соблюдения новых правил проживания и службы.

Что будет с теми, кто уже живет в Черногории

Несмотря на строгость новых правил, украинцам, которые уже пересекли границу и обосновались в стране, волноваться не стоит. Правительство Черногории четко разграничило будущих заявителей и тех, кто уже прошел процедуру.

В официальном сообщении по итогам заседания содержится отдельная гарантия для этой категории. Новое ограничение не будет применяться к лицам из Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории.

Это означает, что закон не имеет обратной силы, поэтому никаких массовых проверок документов или отмены статусов для уже легализованных мужчин не предвидится.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что служба близкого родственника в армии не дает человеку автоматической отсрочки от мобилизации. Поэтому по закону на фронт могут призвать нескольких членов одной семьи одновременно.

Закон четко разделяет призывников и военнообязанных по возрасту и обязанностям. Сейчас юноши становятся на учет в 17 лет, к базовой военной службе могут быть допущены только после достижения совершеннолетия, а всеобщая мобилизация начинается с 25 лет, за исключением отдельных категорий. При этом носить с собой военный документ обязаны абсолютно все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку его необходимо предъявлять при любой проверке документов на улице.

украинцы Черногория беженцы военный учет военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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