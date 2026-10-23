Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Сховатися від військової служби в Україні у Чорногорії стане складніше. Країна запровадила жорсткі бар'єри для прийому українських призовників, посилаючись на чинні європейські директиви. Для оформлення притулку доведеться показати документи про проходження служби або офіційне звільнення від неї.

Про це повідомляє видання Gradski, передає Новини.LIVE.

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Нові бар'єри для оформлення прихистку в Чорногорії для українців

Українським військовозобов'язаним тепер значно важче легалізувати своє перебування у Чорногорії. Місцевий уряд кардинально переглянув умови надання статусу тимчасового захисту, закривши двері для тих, хто уникає служби.

Щоб отримати європейський прихисток у цій країні, новим заявникам доведеться відповідати чіткому списку критеріїв:

обов'язково проживати на території України безпосередньо перед переїздом до Чорногорії;

надати докази повного виконання військового обов'язку на батьківщині;

або ж показати офіційні документи, що гарантують законне звільнення від військової служби.

У разі недотримання хоча б однієї з цих умов, чорногорські відомства просто відмовлятимуть чоловікам у наданні притулку.

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Європейські директиви у дії

Ці обмеження не є виключно власною ініціативою з боку Чорногорії. Країна приводить своє внутрішнє законодавство у відповідність до загальноєвропейських вимог. Відповідні зміни урядовці ухвалили 15 жовтня під час 142-го засідання Кабміну.

У своєму офіційному звіті уряд прямо посилається на вимоги Брюсселя.

"Це рішення узгоджується з положенням Імплементаційного рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року щодо запровадження більш обмежувальних заходів щодо громадян України, а саме військовослужбовців строкової служби – заявників на тимчасовий захист", — пояснили посадовці.

За їхніми словами, захист гарантується виключно за умови дотримання нових правил щодо проживання та служби.

Що буде з тими, хто вже живе у Чорногорії

Попри суворість нових правил, українцям, які вже перетнули кордон і влаштувалися в країні, хвилюватися не варто. Уряд Чорногорії чітко розмежував майбутніх заявників і тих, хто вже пройшов процедуру.

В офіційному повідомленні за підсумками засідання є окрема гарантія для цієї категорії. Нове обмеження не застосовуватиметься до осіб з України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії.

Це означає, що закон не має зворотної сили, тож жодних масових перевірок документів чи скасувань статусів для вже легалізованих чоловіків не передбачається.

Раніше Новини.LIVE інформували, що служба близького родича в армії не дає людині автоматичної відстрочки від мобілізації. Тому за законом на фронт можуть призвати кількох членів однієї сім'ї одночасно.

Закон чітко розділяє призовників та військовозобов'язаних за віком та обов'язками. Зараз хлопці стають на облік у 17 років, на базову військову службу можуть допустити лише після повноліття, а загальна мобілізація розпочинається з 25 років за винятком окремих категорій. При цьому носити із собою військовий документ зобов'язані геть усі чоловіки віком від 18 до 60 років, оскільки його необхідно показувати під час будь-якої перевірки документів на вулиці.