Удаление из базы "Оберег" — в Киеве разоблачили схему взяток

Дата публикации 26 января 2026 03:32
Чистый Оберег за тысячи долларов — в столице задержали посредника из ТЦК
Задержание подозреваемого по делу о коррупции в ТЦК. Фото: Нацполиция Киева

Житель Киева наладил прибыльный бизнес на страхах призывников перед мобилизацией. За вознаграждение он обещал "подчистить" государственные реестры и удалить данные о розыске военнообязанных.

О разоблачении схемы и задержании фигуранта сообщила пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Читайте также:

Коррупционная схема — как работал "сервис" для уклонистов

Мужчина действовал не один. Полиция подозревает в сговоре должностных лиц двух районных ТЦК столицы. Злоумышленник был лишь связующим звеном. Он находил "клиентов", озвучивал суммы взяток и гарантировал успешное решение вопроса.

За удаление из базы одного мужчины делец потребовал 3000 долларов. Его товарищу "услуга" обошлась дороже. Посредник оценил снятие с розыска уже в 3500 долларов.

Оперативники сработали профессионально. Они задокументировали каждый этап преступления. Сначала фигурант получил первую часть денег, а во время передачи второй суммы на мужчину надели наручники. Полицейские устанавливают имена должностных лиц ТЦК, которые помогали преступнику.

Какое может быть решение суда

Теперь молодому человеку грозит тюрьма. Следователи инкриминируют ему соучастие в получении взятки. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд уже отправил подозреваемого под стражу. Чтобы выйти на свободу, он должен внести миллион гривен залога.

Напомним, на Полтавщине судили мужчину, который после получения повестки не прибыл на отправку в воинскую часть. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

А на Ивано-Франковщине свидетель Иеговы из-за религиозных убеждений уклонился от службы. Не хотел даже служить поваром.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
