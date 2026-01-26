Відео
Головна Мобілізація Видалення з бази "Оберіг" — у Києві викрили схему хабарів

Видалення з бази "Оберіг" — у Києві викрили схему хабарів

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 03:32
Чистий Оберіг за тисячі доларів — у столиці затримали посередника з ТЦК
Затримання підозрюваного у справі про корупцію в ТЦК. Фото: Нацполіція Києва

Мешканець Києва налагодив прибутковий бізнес на страхах призовників перед мобілізацією. За винагороду він обіцяв "підчистити" державні реєстри та видалити дані про розшук військовозобов'язаних.

Про викриття схеми та затримання фігуранта повідомила пресслужба Нацполіції у Києві.

Корупційна схема — як працював "сервіс" для ухилянтів

Чоловік діяв не сам. Поліція підозрює у змові посадовців двох районних ТЦК столиці. Зловмисник був лише сполучною ланкою. Він знаходив "клієнтів", озвучував суми хабарів та гарантував успішне вирішення питання.

За видалення з бази одного чоловіка ділок зажадав 3000 доларів. Його товаришу "послуга" обійшлася дорожче. Посередник оцінив зняття з розшуку вже у 3500 доларів.

Оперативники спрацювали професійно. Вони задокументували кожен етап злочину. Спочатку фігурант отримав першу частину грошей, а під час передачі другої суми на чоловіка одягли кайданки. Поліцейські встановлюють імена посадовців ТЦК, які допомагали злочинцю.

Яке може бути рішення суду

Тепер молодику загрожує в’язниця. Слідчі інкримінують йому співучасть в отриманні хабаря. Стаття передбачає до десяти років позбавлення волі. Суд уже відправив підозрюваного під варту. Щоб вийти на волю, він має внести мільйон гривень застави. 

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який після отримання повістки не прибув на відправлення до військової частини. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому терміні.

А на Івано-Франківщині свідок Єгови через релігійні переконання ухилився від служби. Не хотів навіть служити кухарем.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
