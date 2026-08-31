Удаление приложения "Резерв+": исчезают ли данные из реестра "Оберег"

Приложение «Резерв+». Фото: Новости.LIVE

Удаление мобильного приложения "Резерв+" со смартфона никоим образом не влияет на сохранность информации в реестре "Оберег". В то же время доступ граждан к редактированию данных также весьма ограничен. Пользователи могут самостоятельно изменять только контактные данные и адрес. Остальная информация, включая заключения ВЛК и статус бронирования, обновляется автоматически.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как работает "Резерв+" и откуда у него данные о вас

Личная информация военнообязанных не хранится на серверах приложения "Резерв+", а передается исключительно в зашифрованном виде из реестра "Оберег". В приложении можно редактировать только телефон, электронную почту и место жительства, а также просматривать свой статус, звание и военный учет.

Украинцы, которые обновили свои военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", не смогут удалить эту информацию, просто удалив приложение с телефона.

Все сведения надежно зафиксированы в едином государственном реестре «Оберег». Принцип работы приложения построен таким образом, что его собственные серверы вообще не хранят персональные данные пользователей. Информация лишь отображается на экране смартфона, передаваясь из базового реестра исключительно в зашифрованном виде, что гарантирует её защиту.

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Какую информацию можно отредактировать в "Резерв+"

Самостоятельно редактировать разрешается только три пункта: актуальный адрес проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Доступа к корректировке другой информации непосредственно в приложении нет, поскольку она автоматически подтягивается из соответствующих реестров.

Какую информацию о себе можно увидеть в "Резерв+"

В своём профиле военнообязанный может увидеть фамилию, имя, отчество, дату рождения и свой налоговый номер (РНОКПП). Также на экране отображается уникальный номер лица непосредственно в реестре «Оберег» и название ТЦК и СП, где оно состоит на учете.

Блок сугубо военной информации включает вид и категорию учета, дату снятия или исключения из него, воинское звание, а также код и точное наименование военно-учетной специальности.

Кроме того, приложение показывает наличие отсрочки или бронирования с указанием даты их окончания, а также фиксирует постановление военно-врачебной комиссии вместе с датой прохождения ВВК.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что устаревшие бумажные военные билеты или приписные свидетельства больше не требуют посещения военкомата для обмена. Юрист пояснил, что, поскольку выдачу бумажных бланков в Украине прекратили, полноценной и достаточной заменой стал электронный документ в сервисе "Резерв+".

Военнослужащие, заключившие срочный контракт с ВСУ, сохраняют гарантию на увольнение по истечении предусмотренного срока. Кроме того, основанием для досрочного расторжения такого договора может стать даже официальное объявление о всеобщей демобилизации в стране.