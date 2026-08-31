Видалення застосунку Резерв+: чи зникають дані з реєстру Оберіг

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Видалення мобільного застосунку "Резерв+" зі смартфона жодним чином не впливає на збереження інформації у реєстрі "Оберіг". Водночас доступ до редагування даних в громадян також дуже обмежене. Користувачі можуть самостійно змінювати лише контактні дані та адресу. Натомість решта інформації, включаючи висновки ВЛК та статус бронювання, підтягується автоматично.

Про це попередили в пресслужбі Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як працює "Резерв+" і звідки він має дані про вас

Персональна інформація військовозобов'язаних не зберігається на серверах застосунку "Резерв+", а передається виключно у зашифрованому вигляді з реєстру "Оберіг". У програмі можна редагувати тільки телефон, пошту та місце проживання, а також переглядати свій статус, звання та військовий облік.

Українці, які оновили свої військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", не зможуть стерти цю інформацію, просто видаливши програму з телефону.

Усі відомості надійно зафіксовані в єдиному державному реєстрі "Оберіг". Приницп роботи програми побудований таким чином, що її власні сервери взагалі не зберігають персональних даних користувачів. Інформація лише транслюється на екран смартфона, передаючись із базового реєстру виключно у зашифрованому вигляді, що гарантує її захист.

Читайте також:

Яку інформацію можна відредагувати в "Резерв+"

Власноруч відредагувати дозволяється лише три пункти: актуальну адресу проживання, номер мобільного телефону та адресу електронної пошти. Доступу до коригування іншої інформації безпосередньо у програмі немає, оскільки вона автоматично підтягується з відповідних реєстрів.

Яку інформацію про себе можна побачити в Резерв+

У своєму профілі військовозобов'язаний може побачити прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та свій податковий номер (РНОКПП). Також на екрані відображається унікальний номер особи безпосередньо у реєстрі "Оберіг" та назва ТЦК і СП, де вона перебуває на обліку.

Блок суто військової інформації включає вид та категорію обліку, дату зняття або виключення з нього, військове звання, а також код і точне найменування військово-облікової спеціальності.

Крім того, застосунок показує наявність відстрочки чи бронювання із зазначенням дати їх закінчення, а також фіксує постанову військово-лікарської комісії разом із датою проходження ВЛК.

Раніше Новини.LIVE інформували, що застарілі паперові військові квитки чи приписні свідоцтва більше не вимагають походу до військкомату для обміну. Юрист пояснив, що оскільки видачу фізичних бланків в Україні припинили, повноцінною та достатньою заміною став електронний документ у сервісі "Резерв+".

Військовослужбовці, які уклали строковий контракт із ЗСУ, зберігають гарантію на звільнення після спливу передбаченого терміну. Крім того, підставою для дострокового розірвання такої угоди може стати навіть офіційне оголошення загальної демобілізації в державі.