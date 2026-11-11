Приложение "Дія" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Отныне статус участника боевых действий и другие ветеранские документы доступны в электронном формате через портал "Дія". Если удостоверение не отображается в приложении, проблема может быть связана с отсутствием биометрической фотографии, техническими сбоями или ошибками в государственном реестре.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто именно может сгенерировать электронное удостоверение УБД

Новая функция рассчитана на несколько категорий граждан, которые защищали государство или пострадали из-за войны.

Сгенерировать документ на смартфоне могут:

участники боевых действий (УБД);

лица, получившие инвалидность в результате войны;

участники войны и пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семей погибших защитников Украины и умерших ветеранов.

Если у человека уже есть бумажный документ, приложение покажет два номера: привычную серию и новый 11-значный цифровой код из реестра. Тем, кто только что получил статус, "Дія" выдаст только электронный номер.

Читайте также:

Чтобы документ отобразился на экране, не нужно идти в ЦПАП.

Всё делается через смартфон:

Откройте приложение "Дія" и авторизуйтесь (например, через свой банк или BankID). Зайдите в раздел с документами и пролистайте их до самого конца. Нажмите кнопку "Добавить документ". Выберите пункт "Удостоверение ветерана".

Почему документ УБД может не появиться в "Дія"

Иногда система дает сбой и не обновляет статус. Специалисты называют три основные причины такой проблемы.

Наиболее распространенная ситуация возникает тогда, когда в базе данных нет цифровой фотографии. "Дія" может принимать фотографии только с биометрического заграничного паспорта или ID-карты. Если у вас старый паспорт-книжечка и нет заграничного, документ не сгенерируется.

Ошибки в реестре тоже могут повлиять на сбой. Вероятно, кто-то мог неправильно вписать вашу фамилию или идентификационный код, либо эти данные еще не внесены. Уполномоченный орган мог просто не успеть передать информацию о вашем новом статусе в единую базу.

Чтобы исправить эти неточности, ветерану придется обратиться в то учреждение, которое непосредственно оформляло ему статус.

Как ветерану самостоятельно проверить себя в реестрах

Защитники могут проверить свои данные без посещения чиновников. В самом приложении "Дія" есть специальная вкладка "Ветеран PRO", где можно в несколько кликов просмотреть информацию о себе из базы ветеранов. Также на веб-портале "Дія" есть возможность заказать официальную электронную выписку из ЕГРВВ.

Новини.LIVE сообщали, что правительство устранило бюрократические недочеты при оформлении статуса УБД для защитников, воевавших ещё до начала полномасштабной войны. Прежний статус больше не станет препятствием для обновления документов, а вместо второго физического удостоверения ветеранам будут предоставлять электронную выписку из профильного реестра.

Увольнение в запас или возвращение к гражданской жизни не аннулирует статус участника боевых действий автоматически. Лишить человека статуса УБД может только специальная комиссия и лишь при соблюдении трех условий.