Застосунок "Дія" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Відтепер статус учасника бойових дій та інші ветеранські документи доступні в електронному форматі через портал "Дія". Якщо посвідчення не з'являється у застосунку, проблема може бути пов'язана з відсутністю біометричного фото, технічних збоях або помилках у державному реєстрі.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України, передає Новини.LIVE.

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Хто саме може згенерувати е-посвідчення УБД

Нова функція розрахована на кілька категорій громадян, які боронили державу або постраждали через війну.

Згенерувати документ у смартфоні можуть:

учасники бойових дій (УБД);

особи, що отримали інвалідність внаслідок війни;

учасники війни та постраждалі учасники Революції Гідності;

члени сімей загиблих оборонців України та померлих ветеранів.

Якщо людина вже має на руках паперовий документ, застосунок покаже два номери: звичну серію і новий 11-значний цифровий код із реєстру. Тим, хто лише отримав статус, "Дія" видасть тільки електронний номер.

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Усе робиться через смартфон:

Відкрийте застосунок "Дія" та авторизуйтесь (наприклад, через свій банк або BankID). Зайдіть у розділ із документами і прогорніть їх до самого кінця. Натисніть кнопку "Додати документ". Оберіть пункт "Посвідчення ветерана".

Чому документ УБД може не з'явитися в "Дія"

Іноді система дає збій і не підтягує статус. Фахівці називають три головні причини такої проблеми.

Найпоширеніша ситуація настає тоді, коли в базі даних немає цифрового фото. "Дія" вміє брати світлини лише з біометричного закордонного паспорта або ID-картки. Якщо у вас старий паспорт-книжечка і немає закордонного, документ не згенерується.

Помилки в реєстрі теж можуть вплинути на збій. Ймовірно, хтось міг неправильно вписати ваше прізвище або ідентифікаційний код або такі дані ще не внесли. Уповноважений орган міг просто не встигнути передати інформацію про ваш новий статус до єдиної бази.

Щоб виправити ці неточності, ветерану доведеться звернутися до тієї установи, яка безпосередньо оформлювала йому статус.

Як ветерану перевірити себе в реєстрах самостійно

Захисники можуть перевірити свої дані без візитів до чиновників. У самій "Дії" працює спеціальна вкладка "Ветеран PRO", де можна в кілька кліків переглянути інформацію про себе з бази ветеранів. Також на вебпорталі "Дія" є можливість замовити офіційний електронний витяг із ЄДРВВ.

Новини.LIVE повідомляли, що Уряд ліквідував бюрократичні недоілки під час оформлення статусу УБД для захисників, які воювали ще до початку повномасштабної війни. Попередній статус більше не стане на заваді оновленню документів, а замість другого фізичного посвідчення ветеранам надаватимуть електронний витяг із профільного реєстру.

Звільнення в запас чи повернення до цивільного життя не анулює статус учасника бойових дій автоматично. Позбавити людину статусу УБД може тільки спеціальна комісія і лише за трьох умов.