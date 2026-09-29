Временный вид на жительство для иностранцев в ВСУ: новые правила

Военнослужащие Вооружённых сил Украины едут на военном багги. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады

Иностранные добровольцы, которые мобилизовались и встали на защиту Украины, больше не будут тратить время на очереди в миграционной службе. Согласно новым правилам Минобороны, виды на жительство им будут оформлять непосредственно офицеры воинских частей. Даже к раненым в госпиталях будут приезжать мобильные группы Государственной миграционной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Конец бюрократии для иностранцев

Министерство обороны Украины утвердило новые методические рекомендации для воинских частей. Главное изменение заключается в том, что бойцов максимально освободили от бюрократической волокиты.

Теперь вся организационная работа переходит к воинской части. Командир должен назначить ответственного офицера. Именно этот человек будет проверять документы иностранца, следить за сроками его легального пребывания в Украине, подавать документы в Государственную миграционную службу (ГМС) и забирать готовый пропуск.

Сам военнослужащий будет участвовать только в тех процедурах, которые физически невозможно выполнить без него. Ему нужно будет лично сдать биометрические данные, сфотографироваться и подписать документы.

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Мобильные группы и боевые задачи

Новые инструкции также учитывают специфику службы и форс-мажорные ситуации. Если иностранный военнослужащий получил ранение и находится в стационаре, ему не придется ехать в ДМС. Ответственный офицер договаривается с миграционной службой, и мобильная группа приезжает для фотографирования прямо в медицинское учреждение.

Если солдат выполняет боевую задачу и не может вовремя оформить вид на жительство из-за угрозы жизни, процесс не отменяется. Представитель воинской части официально обращается в ГМС с запросом о продлении срока законного пребывания военнослужащего в Украине. Как только ситуация с безопасностью позволит, пакет документов будет подан в соответствии со стандартной процедурой.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские предприятия обязаны вести непрерывный воинский учет всех военнообязанных сотрудников. Речь идет о мужчинах до 60 лет и женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием. Согласно постановлению правительства № 1487, это требование касается всех наемных работников, работающих по трудовому договору, за исключением персонала, оформленного у индивидуальных предпринимателей.

Военные, получившие ранения и статус инвалидности или признанные ВЛК пригодными только для службы в тыловых подразделениях обеспечения, сохраняют право заключать военные контракты. В Минобороны разъяснили особенности медицинских исключений и перечень должностей, которые такие бойцы могут законно занимать в армии.