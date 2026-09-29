Посвідка на тимчасове проживання для іноземців у ЗСУ: нові правила

Військовослужбовці Збройних сил України їдуть на військовому баггі. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади

Іноземні добровольці, які мобілізувалися та встали на захист України, більше не витрачатимуть час на черги у міграційній службі. За новими правилами Міноборони, посвідки на проживання їм оформлюватимуть безпосередньо офіцери військових частин. Навіть до поранених у шпиталі приїжджатимуть мобільні групи Державної міграційної служби.

Про це повідомили в пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Кінець бюрократії для іноземців

Міністерство оборони України затвердило нові методичні рекомендації для військових частин. Головна зміна полягає в тому, що бійців максимально звільнили від бюрократичної тяганини.

Тепер уся організаційна робота переходить до військової частини. Командир має призначити відповідального офіцера. Саме ця людина перевірятиме документи іноземця, стежитиме за строками його легального перебування в Україні, подаватиме папери до Державної міграційної служби (ДМС) та забиратиме готову посвідку.

Сам військовослужбовець братиме участь лише в тих процедурах, які фізично неможливо зробити без нього. Йому треба буде особисто здати біометричні дані, сфотографуватися та підписати документи.

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Мобільні групи та бойові завдання

Нові інструкції також враховують специфіку служби та форс-мажорні ситуації. Якщо іноземний військовий отримав поранення і лежить у стаціонарі, йому не доведеться їхати до ДМС. Відповідальний офіцер домовляється з міграційною службою, і мобільна група приїжджає для фотографування прямо до медичного закладу.

Якщо солдат виконує бойове завдання і не може вчасно оформити посвідку через загрозу життю, процес не скасовують. Представник військової частини офіційно звертається до ДМС із запитом про продовження строку законного перебування бійця в Україні. Щойно безпекова ситуація дозволить, пакет документів подадуть за стандартною процедурою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські підприємства зобов'язані вести безперервний військовий облік усіх військовозобов'язаних співробітників. Йдеться про чоловіків до 60 років та жінок із медичною чи фармацевтичною освітою. Згідно з урядовою постановою № 1487, ця вимога стосується всіх найманих працівників за трудовим договором, за винятком персоналу, оформленого у ФОПів.

Військові, які дістали поранення й статус інвалідності або були визнані ВЛК придатними лише для служби в тилових підрозділах забезпечення, зберігають право укладати військові контракти. У Міноборони роз'яснили особливості медичних винятків та перелік посад, які такі бійці можуть законно обіймати у війську.